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18 апреля 2017, 22:24 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Басконию» в первом матче четвертьфинала Евролиги

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» в первом матче четвертьфинала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 98:90.

Следующий матч серии пройдет 20 апреля в Москве. Увеличить
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© РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Милош Теодосич, набравший 22 очка.

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч серии пройдет 20 апреля в Москве.

В другом четвертьфинале турецкий «Фенербахче» на выезде обыграл греческий «Панатинаикос» со счетом 71:58 и повел в серии 1−0.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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