Столичный «Будивельник» вышел в финал баскетбольной Суперлиги, обыграв «Черкасские мавпы»
Киевский «Будивельник» в третьей игре обыграл «Черкасские мавпы» и одержал общую победу в полуфинальной серии баскетбольной Суперлиги со счетом 3:0. Соперником киевлян в финале будет южненский «Химик», сообщает официальный сайт ФБУ.
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На старте матча в Черкассах в действиях обеих команд чувствовался мандраж, о чем свидетельствовали непонятные промахи на первых минутах. Первым игру в свои руки взял Дугат, который набрал 7 очков подряд, оформив
Вторую четверть можно смело назвать четвертью имени Михаила Анисимова. Хозяева не справились с центровым киевлян, который раз за разом переигрывал своих оппонентов в штрафной зоне. «Мавпы», в свою очередь, продолжали действовать более командно, а лидером в атаке у хозяев стал Ившин, который набрал 10 очков за первую половину. Отметим, что за вторую десятиминутку лидер менялся восемь раз, однако на большой перерыв при 4-очковом преимуществе пошли подопечные Коваля — 5 очков Филдса под занавес первой половины снова вывели его команду вперед.
После большого перерыва команды сделали акцент на дальних бросках, и стоит сказать, что такая тактика лучше сработала в исполнении киевлян. Крутоус, Дроздов и Отверченко перестреляли Чумакова и Бояркина, позволив гостям оторваться на максимальные в этом матче 12 очков. Ко всем бедам хозяев добавились и 4 фола Тихонова — едва ли не единственного бигмена, который в этом матче мог справиться с Анисимовым в штрафной зоне.
Уже в дебюте четвертой четверти «Будивельник» быстро отправил соперника в глубокий нокаут. Киевляне добили «Мавп» все тем же оружием — дальними попаданиям, которые в этом матче залетали у киевлян с фантастическим процентом, а эффектный эндван Крутоуса за 7 минут до сирены сделал преимущество киевлян 20-очковым. К чести хозяев, они сумели вернуть интригу в матче, сделав фантастический рывок 18:3! «Мавпы» отзащищались в трехсекундной и расстреляли соперника точными бросками
Таким образом, совершив мощный рывок во второй половине третьего матча серии, киевляне выиграли игру со счетом 90:84, выйдя в финал Суперлиги
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