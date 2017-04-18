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18 апреля 2017, 19:13 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УНИКС проведёт товарищеский матч с «Галатасараем»

УНИКС в рамках подготовки к предстоящей серии игр на вылет Единой лиги ВТБ проведёт две выездные товарищеские встречи в Стамбуле. Поединки против «Истанбул Бююкшехир» и «Галатасарая» запланированы на 25 и 27 апреля.

<span class=error>УНИКС</span> в рамках подготовки к предстоящей серии игр на вылет Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> проведёт две выездные товарищеские встречи в Стамбуле. Увеличить
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Отметим, что в нынешнем сезоне казанцы провели две встречи против «Галатасарая» в рамках Евролиги, тогда команды обменялись домашними победами. На данный момент «Галатасарай» занимает шестое место в регулярном чемпионате турецкой Суперлиги. Что касается «Истанбул Бююкшехира», этот коллектив расположился на десятой строчке турнирной таблицы.

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин придаёт важное значение данному этапу подготовки к матчам плей-офф Единой лиги ВТБ:

«Предстоящий выезд является одним из важных компонентов в подготовке к плей-офф. Наша задача — подойти к играм не только в максимальной физической форме, но и укрепить командную “химию”», — приводит слова Пашутина официальный сайт клуба.

В плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКСу предстоит помериться силами с «Локомотивом-Кубань», первый матч серии будет сыгран 28 апреля.
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