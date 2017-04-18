УНИКС проведёт товарищеский матч с «Галатасараем»
УНИКС в рамках подготовки к предстоящей серии игр на вылет Единой лиги ВТБ проведёт две выездные товарищеские встречи в Стамбуле. Поединки против «Истанбул Бююкшехир» и «Галатасарая» запланированы на 25 и 27 апреля.
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Отметим, что в нынешнем сезоне казанцы провели две встречи против «Галатасарая» в рамках Евролиги, тогда команды обменялись домашними победами. На данный момент «Галатасарай» занимает шестое место в регулярном чемпионате турецкой Суперлиги. Что касается «Истанбул Бююкшехира», этот коллектив расположился на десятой строчке турнирной таблицы.
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин придаёт важное значение данному этапу подготовки к матчам
«Предстоящий выезд является одним из важных компонентов в подготовке к
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