УНИКС проведёт товарищеский матч с «Галатасараем»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что в нынешнем сезоне казанцы провели две встречи против «Галатасарая» в рамках Евролиги, тогда команды обменялись домашними победами. На данный момент «Галатасарай» занимает шестое место в регулярном чемпионате турецкой Суперлиги. Что касается «Истанбул Бююкшехира», этот коллектив расположился на десятой строчке турнирной таблицы.

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин придаёт важное значение данному этапу подготовки к матчам плей-офф Единой лиги ВТБ:

«Предстоящий выезд является одним из важных компонентов в подготовке к плей-офф. Наша задача — подойти к играм не только в максимальной физической форме, но и укрепить командную “химию”», — приводит слова Пашутина официальный сайт клуба.