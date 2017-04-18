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18 апреля 2017, 13:43 | Баскетбол: Еврокубки | Известия.Ру

Кириленко: Радует, что важную роль в победе «Динамо» сыграли российские игроки

Президент РФБ Андрей Кириленко — о триумфе курского клуба в Евролиге.

Президент <span class=error>РФБ</span> Андрей Кириленко — о триумфе курского клуба в <span class=error>Евролиге</span>. Увеличить
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Курское «Динамо» впервые в своей истории одержало победу в женской Евролиге. Подопечные Лукаса Мондело не потерпели ни одного поражения, одержав 18 побед подряд.

Выдающийся результат клуба из Курска прокомментировал президент РФБ Андрей Кириленко.

— Здорово, что «Динамо» выиграло Евролигу, — рассказал «Известиям» Кириленко. — Хотя, конечно, хотелось увидеть в финале дуэль двух наших клубов. Поздравляю Курск! Они за очень небольшое время сделали серьезный скачок, построив вертикаль от детского баскетбола до профессиональной команды. И результатом этого труда явилась победа в Евролиге. Мне это очень симпатично. Радует, что в команде важную роль играют наши игроки — Мария Вадеева, Алена Кириллова, Татьяна Видмер. И выигрыш Евролиги — отличная награда.

Добавим, что второй год подряд в женской Евролиге побеждает российская команда. В прошлом сезоне триумфатором самого престижного клубного турнира Европы стал клуб УГМК из Екатеринбурга.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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