Обзор главных событий недели в Единой лиге ВТБ

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После матчей минувшей недели в Единой лиге ВТБ остался открытым только один важный с точки зрения плей-офф вопрос: как «Химки» и «Локомотив-Кубань» распределят третье и четвёртое места? А поединки в Казани, Красноярске и Астане показали, что даже совершенно немотивированные команды не собираются просто так уступать дорогу тем, для кого победа имеет критическое значение.

УНИКС финишировал на мажорной ноте

Соперники вышли на матч с совершенно разной мотивацией. УНИКС уже ничто не могло сдвинуть с пятого места в регулярном чемпионате, а вот «Астане» была нужна победа, чтобы вне зависимости от результатов «Автодора» гарантировать себе выход в плей-офф. Однако казанцы не собирались делать никому подарки, тем более перед своими зрителями. С середины стартовой четверти хозяева установили полный контроль над событиями на площадке, в первую очередь благодаря эффективному использованию передней линии. Артём Параховский и Лэтэвиус Уильямс за весь поединок промахнулись с игры лишь дважды на двоих. А кроме того, традиционно результативно действовала пара Колом-Лэнгфорд.

Гости, памятуя о важности встречи, не опускали рук и в начале заключительного периода после точного трёхочкового Родерика Одома сократили отставание всего до одного очка. Но УНИКС ответил двухминутным рывком 11:0, и противопоставить что-либо у казахстанцев не оставалось уже ни сил, ни времени. Тем более что усилить игру со скамейки у «Астаны», в отличие от соперника, было практически некому. В итоге гости сумели лишь немного сократить отставание — 83:78.

ВЭФа хватило только на половину матча с «Локомотивом»

«Локомотив-Кубань» не теряет надежды оказаться в разных половинах сетки плей-офф с ЦСКА, отвоевав у «Химок» третью строчку в турнирной таблице. Рокировка возможна только в случае поражения подмосковного клуба, но в первую очередь не допускать осечек должны сами краснодарцы. В Риге это оказалось не самой простой задачей. ВЭФ сумел удивить гостей зонной защитой, и на большой перерыв они ушли, уступая «-4».

Саше Обрадовичу хватило 15 минут, чтобы внести коррективы в игру команды, и третью четверть его подопечные начали с рывка 10:0. Временно остановить соперника сумел Янис Блумс, реализовавший два трёхочковых кряду, но со второй волной натиска «Локо» хозяевам справиться не удалось. Особенно отличился на этом отрезке Райан Брокхофф, набравший 7 очков и совершивший 2 подбора в нападении. Последняя четверть оказалась крайне малорезультативной, но это было на руку вышедшим на неё с преимуществом в 11 очков кубанцам — 80:69.

Нападение ЦСКА покуражилось в Перми

Встреча в Перми стала праздником для болельщиков, несмотря на то, что соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Посмотреть на матч между «Пармой» и ЦСКА пришли рекордные для нынешнего сезона 7316 зрителей, которых ждала зрелищная шоу-программа. На площадке же у хозяев получилось радовать своих поклонников только семь с половиной минут, после которых они уступали всего 3 очка. А затем «армейцы» резко набрали обороты и к середине второй четверти вели уже «+22».

Вышедшие на поединок без Милоша Теодосича гости переигрывали соперника по всем статьям, а их запасные в итоге набрали на 16 очков больше, чем все пермяки вместе взятые. Финальная сирена зафиксировала второй в истории ЦСКА показатель результативности в Лиге ВТБ в 116 очков при реализации бросков с ближней и средней дистанций 77%, трёхочковых 61% и штрафных 96%.

«Енисей» отцепил «Автодор» от плей-офф

Чтобы остаться в гонке за выход в плей-офф, «Автодору» была нужна только победа. В то же время «Енисей» уже обеспечил себе итоговое шестое место в регулярном чемпионате. И вплоть до последнего перерыва казалось, что эта разница в мотивации и станет решающей. Саратовцы предложили фирменный быстрый баскетбол и при активном участии набравшего за стартовые 20 минут 20 очков Ника Миннерата по ходу первой половины довели перевес до «+11».

Однако в заключительном периоде хозяева преобразились, взвинтив и без того высокий темп. Агрессивность Сулеймана Браймо под кольцом и трёхочковые Энтони Хиллиарда легли в основу четырёхминутного рывка 15:3, после которого красноярцы перехватили инициативу. Гости во главе с тем же Миннератом, в итоге ушедшим с площадки с 37 очками, не сдавались и до последней минуты находились на дистанции одного точного броска от соперников. Однако промах из-за дуги Джоша Адамса за 17 секунд до финальной сирены и последующие два точных штрафных Тони Тэйлора поставили крест на надеждах «Автодора» спастись. 97:92 — и саратовцы пропустили в плей-офф «Астану».

Бонусом за характер для «Енисея» стало достижение Фрэнка Элегара, который, оформив 21-й дабл-дабл за карьеру в Лиге ВТБ, установил новый рекорд турнира.

«Калев» не сдался без боя

Неожиданно серьёзное сопротивление оказал в Краснодаре занимающий второе с конца место «Калев». Благодаря точности дальнобойщиков, среди которых выделялся Марк Толлефсен, и уверенному контролю гостями своего щита ещё в середине третьей четверти счёт был равным. Однако затем «Локо» удалось реализовать весомое превосходство в передней линии. Кевин Джонс за четыре минуты набрал 9 очков, и после его данка подопечные Саши Обрадовича уже были впереди на 10 очков. Кроме того, защита хозяев смогла взять эстонцев в плотные тиски и вынуждала их совершать ошибку за ошибкой. Всего за матч «Калев» допустил 22 потери, что стало важным фактором победы краснодарцев — 86:75.

«Цмоки-Минск» красиво попрощался с болельщиками

«Цмоки-Минск» сумел красиво попрощаться со своими болельщиками, а вот «Нижний Новгород» завершил турнир на минорной ноте. Судьба поединка фактически была предрешена уже в стартовой четверти, которую хозяева выиграли 30:11. Минчане владели весомым преимуществом в «краске» и успешно нейтрализовали лидеров соперника. За всю встречу Кенни Бойнтон и Сиим-Сандер Вене реализовали только 8 бросков с игры из 29, а больше взять игру на себя у нижегородцев оказалось некому. «Цмоки» постепенно наращивал перевес и в итоге довёл дело до разгрома 77:52.

«Химки» еле унесли ноги из Астаны

Уже решившая все задачи в регулярном чемпионате «Астана» начала встречу расслабленно, чем успешно воспользовались «Химки», продолжающие борьбу за третье место с «Локомотивом-Кубань». В первой половине гости образцово защищались и к середине третьей четверти вели «+21». Однако затем химчане посчитали, что цель уже достигнута, и начались привычные проблемы. Великолепные действия Усмана Крубалли, доминировавшего под щитом соперника, позволили хозяевам не только отыграться, но и за шесть с половиной минут до конца выйти вперёд.

Как обычно, в критической ситуации инициативу у «Химок» в свои руки взял Алексей Швед. Набрав 12 очков и отдав 2 передачи в заключительном периоде, он, казалось бы, вернул своей команде контроль над ходом игры, обеспечив 8-очковый перевес за две минуты до финальной сирены. Но «Астану» это не остановило. Хозяева сумели дважды отзащищаться, а Крубалли после двух подборов в нападении в одной атаке записал в актив ещё и «энд-ван», сократив отставание до одного очка. Потеря Шведа в следующем владении подарила казахстанцам шанс на победу, но мяч после броска Иэна Миллера выскочил из кольца. А затем штрафные Эрла Роулэнда поставили точку в матче — 90:87.