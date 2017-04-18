ЦСКА начинает серию ¼ финала баскетбольной Евролиги с «Басконией»

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«Баскония» проводит отличный сезон в Евролиге, став вторым, помимо «Реала», испанским клубом в четвертьфинале, — это право не получила даже «Барселона», занявшая лишь 11-е место. При этом баски могли занять место выше седьмого, избежав матчей с ЦСКА, однако в заключительном туре на своей площадке неожиданно проиграли литовскому «Жальгирису», который долго боролся за первую восьмерку, но к 30-му туру уже лишился шансов на выход в четвертьфинал.

Проблем с выходом в 1/8 финала «Баскония» не испытывала, еще осенью закрепившись в первой восьмерке команд. На счету команды из города Витория несколько ярких побед, в том числе и в гостях над «Реалом» в октябре прошлого года (91:87), тогда как с ЦСКА баски обменялись победами — 84:112, 79:78. 112 очков, набранных ЦСКА на своей площадке в домашнем матче с «Басконией» в ноябре, стали рекордным показателем в нынешнем турнире для всех команд.

Трехкратный чемпион Испании

«Баскония» — трехкратный чемпион Испании (2002, 2008 и 2010), однако последние шесть сезонов команда не проходила дальше полуфинала. В Евролиге «Баскония» дважды проигрывала в финалах Евролиги (2001, 2005) и Кубка Европы (1994, 1995), на третий раз завоевав, наконец, в 1996 году второй по значимости трофей в европейском баскетболе. В прошлом сезоне «Баскония» впервые за восемь лет вышла в «Финал четырех» Евролиги, заняв там последнее место, уступив «Фенербахче» и «Локомотиву-Кубани».

Прошлым летом «Басконию» возглавил Сито Алонсо — один из самых перспективных испанских тренеров, ранее работавший в «Бильбао» и «Ховентуте» из Бадалоны. 41-летний Алонсо сменил хорвата Велимира Перасовича. Повторить прошлогодний успех команды в Евролиге «Басконии» будет крайне сложно, очевидным фаворитом ¼ финала является ЦСКА, тогда как в чемпионате Испании баски идут на четвертом месте, лишь на одну победу отставая от лидирующего «Реала».

Четвертьфинальные серии Евролиги пройдут в формате до трех побед. ЦСКА сыграет с «Басконией» 18 и 20 апреля в Москве, а также 25 апреля в Витории. Если понадобится, буду назначены дополнительные встречи — 27 апреля в Витории и 2 мая в Москве.

Во вторник начинается еще один четвертьфинал — между греческим «Панатинаикосом» и турецким «Фенербахче». 19 апреля первые встречи сыграют «Реал» и турецкая «Дарюшшафака», а также греческий «Олимпиакос» и третий представитель Турции на этой стадии — «Анадолу Эфес».