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17 апреля 2017, 19:57 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» проиграла «Химкам» в матче ВТБ

Сегодня на домашнем паркете «Астана» в матче ВТБ сыграла российскими «Химками», сообщает Sports.kz.

Сегодня на домашнем паркете <span class=error>Астана</span> в матче <span class=error>ВТБ</span> сыграла российскими Химками сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Астана» заметно уступала гостям в первой половине игры, но во второй — прибавила и практически догнала по очкам «Химки».

Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Усман Крубалли, заработавший 29 очков, Димитриос Катсивелис — 14, Иан Миллер — 12, Роберт Лоури — 10, Родерик Одом — 9, Леонидас Каселакис — 6, Антон Пономарев — 5, Александр Жигулин — 2.

Следующий матч «Астана» проведет в рамках плей-офф.

Баскетбол. Лига ВТБ. 24-й тур
«Астана» — «Химки» 87:90 (15:22, 13:24, 27:18, 32:26).

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