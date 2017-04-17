«Астана» проиграла «Химкам» в матче ВТБ

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«Астана» заметно уступала гостям в первой половине игры, но во второй — прибавила и практически догнала по очкам «Химки».



Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Усман Крубалли, заработавший 29 очков, Димитриос Катсивелис — 14, Иан Миллер — 12, Роберт Лоури — 10, Родерик Одом — 9, Леонидас Каселакис — 6, Антон Пономарев — 5, Александр Жигулин — 2.



Следующий матч «Астана» проведет в рамках плей-офф.



Баскетбол. Лига ВТБ. 24-й тур

«Астана» — «Химки» 87:90 (15:22, 13:24, 27:18, 32:26).