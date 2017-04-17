Анонс матча ВТБ «Астана» — «Химки»
Представляем Вашему вниманию анонс матча ВТБ «Астана» — «Химки».
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«Астана» (Казахстан) — «Химки» (Россия).
Время: 20:00 (17:00 МСК)
Место: Казахстан, Астана, СК Велотрек
Трансляции: Сайт Лиги.
«Астана»: Казахстанцы сумели выполнить
«Химки»: От битвы в Подмосковье многие ждали искрометной атакующей игры, но в конечном итоге все решила оборона «Зенита», позволившая набрать хозяевам лишь 66 очков. Явно не задался день у лидера «Химок» Алексея Шведа, реализовавшего лишь 1 дальний бросок из 7 попыток, а компенсировать это своей высокой результативностью никто из его одноклубников не сумел. Теперь
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