Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29453988/
17 апреля 2017, 13:42 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

Анонс матча ВТБ «Астана» — «Химки»

Представляем Вашему вниманию анонс матча ВТБ «Астана» — «Химки».

Представляем Вашему вниманию анонс матча <span class=error>ВТБ</span> <span class=error>Астана</span> — Химки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Астана» (Казахстан) — «Химки» (Россия).

Время: 20:00 (17:00 МСК)
Место: Казахстан, Астана, СК Велотрек
Трансляции: Сайт Лиги.

«Астана»: Казахстанцы сумели выполнить задачу-минимум, с огромным трудом «отцепив» от плей-офф одного из главных конкурентов из «Нижнего». Но теперь перед ними куда более сложный вызов: если «Астана» не сумеет взять верх в одной из двух финальных игр, чувствовать себя спокойно она пока не может. А игры эти — с УНИКСом и «Химками». При этом коллектив Илиаса Папатеодору сейчас на спаде, уступив в последних трех играх командам, равным по классу.

«Химки»: От битвы в Подмосковье многие ждали искрометной атакующей игры, но в конечном итоге все решила оборона «Зенита», позволившая набрать хозяевам лишь 66 очков. Явно не задался день у лидера «Химок» Алексея Шведа, реализовавшего лишь 1 дальний бросок из 7 попыток, а компенсировать это своей высокой результативностью никто из его одноклубников не сумел. Теперь желто-синим нужно обязательно реабилитироваться в Казахстане — это еще может быть важно с турнирной точки зрения. Хотя «Астана» с 2013 года не знает вкуса победы над «Химками», легкой прогулки подопечным Душко Ивановича ждать не стоит: казахстанцы неплохо обороняются на дуге, а в атакующей модели «Химок» точность трехочковых — один из краеугольных камней (второе место в Лиге — 39,33%).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Майки Гарсия: «Я не считаю, что бой с Джейкобсом u201eразоблачилu201c Головкина»

Непобежденный супертяж назвал Головкина лучшим боксером в мире

Экс-тренер Гатти и Тайсона сказал, с кем нужно драться Головкину