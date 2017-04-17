«Астана» (Казахстан) — «Химки» (Россия).

Время: 20:00 (17:00 МСК)

Место: Казахстан, Астана, СК Велотрек

Трансляции: Сайт Лиги.

«Астана»: Казахстанцы сумели выполнить задачу-минимум, с огромным трудом «отцепив» от плей-офф одного из главных конкурентов из «Нижнего». Но теперь перед ними куда более сложный вызов: если «Астана» не сумеет взять верх в одной из двух финальных игр, чувствовать себя спокойно она пока не может. А игры эти — с УНИКСом и «Химками». При этом коллектив Илиаса Папатеодору сейчас на спаде, уступив в последних трех играх командам, равным по классу.