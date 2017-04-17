«Kazsport» покажет матч ВТБ «Астана» — «Химки» в прямом эфире
Сегодня, 17 сентября, состоится домашний матч столичного баскетбольного клуба «Астана» против команды из подмосковья «Химки». Это будет заключительная игра ПБК «Астана» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
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В турнирной таблице лиги ВТБ, команда Душко Ивановича занимает 3 место с результатом — 17 побед и 5 поражений. Безусловным лидером команды является российский защитник Алексей Швед, который в среднем за игру набирает по 23 очка и занимает 1 место в турнире по подборам.
Начало трансляции в 19:50.
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