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17 апреля 2017, 9:52 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Kazsport» покажет матч ВТБ «Астана» — «Химки» в прямом эфире

Сегодня, 17 сентября, состоится домашний матч столичного баскетбольного клуба «Астана» против команды из подмосковья «Химки». Это будет заключительная игра ПБК «Астана» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Сегодня 17 сентября состоится домашний матч столичного баскетбольного клуба <span class=error>Астана</span> против команды из <span class=error>подмосковья</span> Химки. Это будет заключительная игра <span class=error>ПБК</span> <span class=error>Астана</span> в регулярном чемпионате Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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В турнирной таблице лиги ВТБ, команда Душко Ивановича занимает 3 место с результатом — 17 побед и 5 поражений. Безусловным лидером команды является российский защитник Алексей Швед, который в среднем за игру набирает по 23 очка и занимает 1 место в турнире по подборам.

Начало трансляции в 19:50.

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