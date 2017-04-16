Баскетболистка курского «Динамо» Маккотри признана MVP «Финала четырех» Евролиги
Баскетболистка курского «Динамо» Энджел Маккотри была признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» Евролиги, прошедшего в Екатеринбурге.
В финале турнира курское «Динамо» одержало победу над турецким «Фенербахче» со счетом 77:63. Курянки впервые в истории стали чемпионками Евролиги.
Маккотри стала самым результативным игроком финала, набрав 20 очков.
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