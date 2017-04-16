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16 апреля 2017, 19:38 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистка курского «Динамо» Маккотри признана MVP «Финала четырех» Евролиги

Баскетболистка курского «Динамо» Энджел Маккотри была признана самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» Евролиги, прошедшего в Екатеринбурге.

В финале турнира курское «Динамо» одержало победу над турецким «Фенербахче» со счетом 77:63. Курянки впервые в истории стали чемпионками Евролиги.

Маккотри стала самым результативным игроком финала, набрав 20 очков.
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Новости Баскетбольных еврокубков

Баскетболистки курского «Динамо» впервые в истории выиграли Евролигу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Динамо» (Курск) со счетом 77:63 победил турецкий «Фенербахче» в финале женской Евролиги и впервые в истории стал победителем турнира. «Финал четырех» Евролиги завершился в Екатеринбурге.
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