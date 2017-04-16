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16 апреля 2017, 21:01 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

25 очков Грейвза помогли «Цмоки-Минск» разгромить «Нижний Новгород» «+25»

Белорусский «Цмоки-Минск» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» со счётом 77:52 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Белорусский <span class=error>Цмоки</span>-Минск на своей площадке обыграл Нижний Новгород со счётом 77:52 в матче регулярного первенства Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Уже первую четверть хозяева площадки выиграли с разницей в 19 очков, а затем понемногу продолжали наращивать преимущество.

Результативнее всех в этой встрече сыграл американский защитник «Цмоки-Минска» Антонио Грейвз, который набрал 25 очков. «Нижнему Новгороду» 16 очков принёс американский защитник Кенни Бойнтон.

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