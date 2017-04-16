Баскетболистки курского «Динамо» впервые в истории выиграли Евролигу
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Динамо» (Курск) со счетом 77:63 победил турецкий «Фенербахче» в финале женской Евролиги и впервые в истории стал победителем турнира. «Финал четырех» Евролиги завершился в Екатеринбурге.
В прошедшем ранее матче за третье место УГМК оказался сильнее чешской «Праги» со счетом 68:63.
«Финал четырех» женской Евролиги прошел в России в шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. В прошлом году победителем турнира стал УГМК.
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