Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29446722/
16 апреля 2017, 19:22 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболистки курского «Динамо» впервые в истории выиграли Евролигу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Динамо» (Курск) со счетом 77:63 победил турецкий «Фенербахче» в финале женской Евролиги и впервые в истории стал победителем турнира. «Финал четырех» Евролиги завершился в Екатеринбурге.

В прошедшем ранее матче за третье место УГМК оказался сильнее чешской «Праги» со счетом 68:63.

«Финал четырех» женской Евролиги прошел в России в шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. В прошлом году победителем турнира стал УГМК.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Все новости
16 апреля

Тимченко: ХК СКА попытается сохранить в составе Ковальчука, Дадонова и Шипачева

"Арсенал" вдесятером крупно уступил "Локомотиву" в матче чемпионата России

Мутко: КХЛ нужно сделать правильные выводы из завершившегося сезона