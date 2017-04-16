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16 апреля 2017, 18:12 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» обыграл «Калев» «+11», несмотря на 21 очко Мирковича

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл финский «Калев» со счётом 86:75 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Большая часть встречи проходила на равных, однако вторая четверть, выигранная с разницей «+6», обеспечила «Локомотиву» необходимое для победы преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Калева» Бранко Миркович, который набрал 21 очко. Греческий центровой «Локомотива» Ян Вуюкас набрал 18 баллов.
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