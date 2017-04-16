Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29445250/
16 апреля 2017, 14:40 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Астана» стала последним участником плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2016/17

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Баскетболисты казахстанской «Астаны» стали последними участниками плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2016/17.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Баскетболисты казахстанской <span class=error>Астаны</span> стали последними участниками <nobr>плей-офф</nobr> Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> сезона-2016/17. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье саратовский «Автодор» на выезде уступил красноярскому «Енисею» со счетом 92:97 в матче регулярного чемпионата, в результате чего лишился шансов обойти «Астану» и попасть в восьмерку лучших.

Ранее участие в плей-офф себе гарантировали московский ЦСКА, ставший победителем «регулярки», петербургский «Зенит», подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, «Енисей» и рижский ВЭФ.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 23 апреля.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Определились все участники плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Саратовский «Автодор», проиграв красноярскому «Енисею» со счетом 97:92, потерял шансы на участие в плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Последнее, восьмое место досталось казахстанской «Астане».
Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина