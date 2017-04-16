«Астана» стала последним участником плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2016/17

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В воскресенье саратовский «Автодор» на выезде уступил красноярскому «Енисею» со счетом 92:97 в матче регулярного чемпионата, в результате чего лишился шансов обойти «Астану» и попасть в восьмерку лучших.

Ранее участие в плей-офф себе гарантировали московский ЦСКА, ставший победителем «регулярки», петербургский «Зенит», подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, «Енисей» и рижский ВЭФ.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 23 апреля.