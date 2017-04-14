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14 апреля 2017, 21:59 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболистки курского «Динамо» вышли в финал Евролиги

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Динамо» (Курск) в овертайме обыграл чешскую «Прагу» со счетом 87:80 в полуфинале женской Евролиги. «Финал четырех» турнира проходит в Екатеринбурге.

Самой результативной в составе чешского клуба стала Кэндис Дюпри, которая набрала 39 очков и сделала 13 подборов. У «Динамо» 28 очков на счету Энджел Маккоутри.

В финале «Динамо» встретится с турецким «Фенербахче», «Прага» сыграет в матче за третье место с хозяйками турнира — баскетболистками УГМК. Игры пройдут 16 апреля.

«Финал четырех» женской Евролиги проходит в России шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. Действующим победителем турнира является УГМК.
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