Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали чемпионками Беларуси
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в третьем поединке финальной серии за золотые медали «Цмокi» переиграли соперниц из «Горизонта» со счетом 60:55 (17:18, 8:10, 18:10, 17:17). В двух предыдущих встречах они также были сильнее — 71:56 и 66:53.
Подопечные Андрея Вавлева вернули себе чемпионский титул, который год назад уступили баскетболисткам «Горизонта». Лучшей баскетболисткой турнира стала американская защитница чемпионок Рейчел Териот.
В борьбе за бронзовые награды успеха добилась гродненская «Олимпия», выигравшая серию за 3-е место у соперниц из клуба «Гомель-Сож», — 100:42, 78:33, 75:34.
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