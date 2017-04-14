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14 апреля 2017, 21:46 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали чемпионками Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем поединке финальной серии за золотые медали <span class=error>Цмокi</span> переиграли соперниц из Горизонта со счетом 60:55 (17:18 8:10 18:10 17:17). В двух предыдущих встречах они также были сильнее — 71:56 и 66:53. Увеличить
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Сегодня в третьем поединке финальной серии за золотые медали «Цмокi» переиграли соперниц из «Горизонта» со счетом 60:55 (17:18, 8:10, 18:10, 17:17). В двух предыдущих встречах они также были сильнее — 71:56 и 66:53.

Подопечные Андрея Вавлева вернули себе чемпионский титул, который год назад уступили баскетболисткам «Горизонта». Лучшей баскетболисткой турнира стала американская защитница чемпионок Рейчел Териот.

В борьбе за бронзовые награды успеха добилась гродненская «Олимпия», выигравшая серию за 3-е место у соперниц из клуба «Гомель-Сож», — 100:42, 78:33, 75:34.

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