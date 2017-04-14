УГМК сложил полномочия
В «Финале четырех» женской Евролиги в Екатеринбурге действующие обладательницы титула и хозяйки площадки из УГМК проиграли турецкому «Фенербахче».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Евролига среди женских команд в отличие от мужской проводится под эгидой ФИБА и является одним из старейших континентальных турниров в командных видах спорта. Первый розыгрыш тогда еще Кубка европейских чемпионов состоялся в сезоне-1958/59, и нынешний — уже 59-й по счету. За эти годы много раз менялась формула соревнований, количество участвующих команд, даже название — Евролигой турнир стал в 1992-м. Одно остается неизменным — именно здесь ежегодно определяется сильнейшая женская команда Европы.
Если судить с точки зрения географии, то Екатеринбург, находящийся к востоку от Уральских гор, уже никакая не Европа, а совсем даже Азия. Но вряд ли
Кстати, из четырех участников финальной пульки три вполне могли оказаться представителями российской
После этого состав «Финала четырех» получился почти идентичным прошлогоднему, только место «Надежды» заняло «Динамо». Все четыре участника решающей стадии — опытные турнирные бойцы, которые не первый год на ведущих ролях в европейском баскетболе. Например, УСК вышел в полуфинал в третий раз подряд. При этом в 2015-м на родной площадке в Праге чешская команда стала чемпионом. В том же розыгрыше курское «Динамо» было третьим, а теперь ему предстоит бороться с пражанками за место в финале.
Вторую пару полуфиналистов составили УГМК и турецкий «Фенербахче». Про регалии уральского клуба напоминать излишне — достаточно сказать, что за четыре последних розыгрыша Евролиги «лисицы» трижды попадали в финал и дважды там побеждали. Причем в сезоне-2012/13 на паркете того же, что и теперь, Дворца игровых видов спорта в решающем матче был разгромлен именно «Фенербахче» — 82:56.
При этом нельзя утверждать, что родные стены в «Финале четырех» для УГМК уж очень счастливые — из трех предыдущих подобных случаев в двух команда проигрывала полуфинал. Да и недооценивать «Фенер» не стоило — пусть турецкая команда и не выигрывала Евролигу, зато дважды, в 2013-м и 2014-м, доходила до решающего матча, и оба раза дело было… в Екатеринбурге. Любопытно, что ее тоже можно считать азиатской с позиций географии — район Фенербахче находится в азиатской части Стамбула.
НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ
Возможно, памятуя о предыдущих осечках в домашних полуфиналах, УГМК начал матч с «Фенером»
Вторая четверть началась с того, что после обмена результативными выпадами соперницы полторы минуты не могли забить, пока Пелин Билгич дальним броском не сравняла счет. И в дальнейшем на паркете шла равная борьба, причем обе команды демонстрировали не слишком высокий процент реализации. У УГМК, например, не шли «трешки», но несмотря на это хозяйки к середине четверти вновь ушли в отрыв на семь очков и к перерыву лидировали с достаточно комфортным перевесом «+5».
А вот в третьей 10-минутке случилась катастрофа. Продолжая много промахиваться, хозяйки в середине четверти пропустили рывок соперниц. 2:15 за четыре минуты усилиями трех игроков — Джантель Лавендер, Анастасии Веремеенко и Элли Куигли. Турецкая команда, до этого ни разу не лидировавшая в счете, оказалась на 10 очков впереди. Но у УГМК было, что на это ответить. Наладив игру в обороне, «лисицы» сумели подобраться на расстояние удара.
Но, как оказалось, на это они потратили слишком много сил. И в заключительной четверти общая картина игры не поменялась. Сначала соперницы обменялись дальними попаданиями, а затем «Фенербахче» снова методично начал уходить вперед. Стоит отметить, что УГМК вчистую проиграл борьбу на щитах, собрав за матч 27 подборов против 47 у оппоненток. В итоге Лавендер оформила
Евролига. Женщины. «Финал четырех». Полуфинал. «Фенербахче» (Турция) — УГМК — 70:61 (10:14, 18:19, 21:13, 21:15). Ф: Лавендер (21 + 10 подборов), Куигли (17). У: Таурази (26), Барич (11).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter