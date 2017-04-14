УГМК сложил полномочия

Евролига среди женских команд в отличие от мужской проводится под эгидой ФИБА и является одним из старейших континентальных турниров в командных видах спорта. Первый розыгрыш тогда еще Кубка европейских чемпионов состоялся в сезоне-1958/59, и нынешний — уже 59-й по счету. За эти годы много раз менялась формула соревнований, количество участвующих команд, даже название — Евролигой турнир стал в 1992-м. Одно остается неизменным — именно здесь ежегодно определяется сильнейшая женская команда Европы.

ЕВРОПА-АЗИЯ

Если судить с точки зрения географии, то Екатеринбург, находящийся к востоку от Уральских гор, уже никакая не Европа, а совсем даже Азия. Но вряд ли кто-то может поспорить с тем, что по спортивному принципу это одна из столиц европейского женского баскетбола. Горячо любимый в городе УГМК уже больше десятка лет неизменно входит число сильнейших клубов Старого света. Поэтому ничего удивительного, что «Финал четырех» приехал в Екатеринбург в четвертый раз за последние семь лет.

Кстати, из четырех участников финальной пульки три вполне могли оказаться представителями российской премьер-лиги — помимо УГМК и их главных конкуренток в нынешнем сезоне из курского «Динамо», на попадание в четверку лучших претендовала оренбургская «Надежда». Но прошлогодние финалистки, выиграв первый матч четвертьфинальной серии у чешского УСК, проиграли два следующих.

После этого состав «Финала четырех» получился почти идентичным прошлогоднему, только место «Надежды» заняло «Динамо». Все четыре участника решающей стадии — опытные турнирные бойцы, которые не первый год на ведущих ролях в европейском баскетболе. Например, УСК вышел в полуфинал в третий раз подряд. При этом в 2015-м на родной площадке в Праге чешская команда стала чемпионом. В том же розыгрыше курское «Динамо» было третьим, а теперь ему предстоит бороться с пражанками за место в финале.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Not in <a href="https://twitter.com/BC_UMMC">@BC_UMMC</a>'s ?! <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroLeagueWomen?src=hash">#EuroLeagueWomen</a> <a href="https://t.co/jKjNaPg2KW">pic.twitter.com/jKjNaPg2KW</a></p>— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) <a href="https://twitter.com/EuroLeagueWomen/status/852892862291300352">14 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вторую пару полуфиналистов составили УГМК и турецкий «Фенербахче». Про регалии уральского клуба напоминать излишне — достаточно сказать, что за четыре последних розыгрыша Евролиги «лисицы» трижды попадали в финал и дважды там побеждали. Причем в сезоне-2012/13 на паркете того же, что и теперь, Дворца игровых видов спорта в решающем матче был разгромлен именно «Фенербахче» — 82:56.

При этом нельзя утверждать, что родные стены в «Финале четырех» для УГМК уж очень счастливые — из трех предыдущих подобных случаев в двух команда проигрывала полуфинал. Да и недооценивать «Фенер» не стоило — пусть турецкая команда и не выигрывала Евролигу, зато дважды, в 2013-м и 2014-м, доходила до решающего матча, и оба раза дело было… в Екатеринбурге. Любопытно, что ее тоже можно считать азиатской с позиций географии — район Фенербахче находится в азиатской части Стамбула.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

Возможно, памятуя о предыдущих осечках в домашних полуфиналах, УГМК начал матч с «Фенером» по-хозяйски. На первых минутах солировала лидер «лисиц» Дайана Таурази — она набрала семь очков подряд, забив две «трехи», и еще не реализовала два штрафных. Но гостьи, отстав в дебюте, не спешили паниковать и были правы. Несколько промахов УГМК и пара ошибок хозяек позволили «Фенербахче» к середине четверти сократить отрыв до минимума. Здесь в дело снова вступила Таурази — набрав еще четыре очка, она вернула своей команде достаточно уверенное лидерство.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/brittneygriner">@brittneygriner</a> still teaching her ex-teammate <a href="https://twitter.com/Sandrine_Gruda">@Sandrine_Gruda</a> some lessons. <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroLeagueWomen?src=hash">#EuroLeagueWomen</a> <a href="https://t.co/9pxb6hf48E">pic.twitter.com/9pxb6hf48E</a></p>— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) <a href="https://twitter.com/EuroLeagueWomen/status/852893299207790594">14 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вторая четверть началась с того, что после обмена результативными выпадами соперницы полторы минуты не могли забить, пока Пелин Билгич дальним броском не сравняла счет. И в дальнейшем на паркете шла равная борьба, причем обе команды демонстрировали не слишком высокий процент реализации. У УГМК, например, не шли «трешки», но несмотря на это хозяйки к середине четверти вновь ушли в отрыв на семь очков и к перерыву лидировали с достаточно комфортным перевесом «+5».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"Then I'll just do it by myself" <a href="https://twitter.com/BaricNika">@BaricNika</a> <a href="https://twitter.com/BC_UMMC">@BC_UMMC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroLeagueWomen?src=hash">#EuroLeagueWomen</a> <a href="https://t.co/EhHLybzHlo">pic.twitter.com/EhHLybzHlo</a></p>— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) <a href="https://twitter.com/EuroLeagueWomen/status/852901546891378688">14 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот в третьей 10-минутке случилась катастрофа. Продолжая много промахиваться, хозяйки в середине четверти пропустили рывок соперниц. 2:15 за четыре минуты усилиями трех игроков — Джантель Лавендер, Анастасии Веремеенко и Элли Куигли. Турецкая команда, до этого ни разу не лидировавшая в счете, оказалась на 10 очков впереди. Но у УГМК было, что на это ответить. Наладив игру в обороне, «лисицы» сумели подобраться на расстояние удара. Наконец-то попала издали Таурази, которой помогли подруги по команде, и хозяйки вернулись в игру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The hosts are giving it their all! <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroLeagueWomen?src=hash">#EuroLeagueWomen</a> <a href="https://twitter.com/brittneygriner">@brittneygriner</a> <a href="https://t.co/45njhrtr4A">pic.twitter.com/45njhrtr4A</a></p>— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) <a href="https://twitter.com/EuroLeagueWomen/status/852904852749512705">14 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но, как оказалось, на это они потратили слишком много сил. И в заключительной четверти общая картина игры не поменялась. Сначала соперницы обменялись дальними попаданиями, а затем «Фенербахче» снова методично начал уходить вперед. Стоит отметить, что УГМК вчистую проиграл борьбу на щитах, собрав за матч 27 подборов против 47 у оппоненток. В итоге Лавендер оформила дабл-дабл, а «Фенер» продолжил традицию — выходить в финал именно в Екатеринбурге.

Евролига. Женщины. «Финал четырех». Полуфинал. «Фенербахче» (Турция) — УГМК — 70:61 (10:14, 18:19, 21:13, 21:15). Ф: Лавендер (21 + 10 подборов), Куигли (17). У: Таурази (26), Барич (11).