Баскетболистки УГМК проиграли «Фенербахче» в матче «Финала четырех» Евролиги

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Полуфинальная встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась поражением российской команды со счетом 61:70 (14:10, 19:18, 13:21, 15:21). Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победительниц стала Жантель Лавендер, набравшая 21 очко и 10 подборов. У УГМК Дайана Таурази записала себе в актив 26 очков.

Второй финалист турнира определится позже в матче курского «Динамо» и чешской «Праги».