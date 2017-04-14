Баскетболистки УГМК проиграли «Фенербахче» в матче «Финала четырех» Евролиги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр —
Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК не смогли защитить титул действующих чемпионок Евролиги, уступив турецкому «Фенербахче» в матче «Финала четырех».
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Полуфинальная встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась поражением российской команды со счетом 61:70 (14:10, 19:18, 13:21, 15:21). Самым результативным игроком и автором
Второй финалист турнира определится позже в матче курского «Динамо» и чешской «Праги».
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