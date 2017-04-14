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14 апреля 2017, 19:04 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК проиграли «Фенербахче» в матче «Финала четырех» Евролиги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК не смогли защитить титул действующих чемпионок Евролиги, уступив турецкому «Фенербахче» в матче «Финала четырех».

Баскетболистки екатеринбургского <span class=error>УГМК</span> не смогли защитить титул действующих чемпионок <span class=error>Евролиги</span> уступив турецкому Фенербахче в матче Финала четырех. Увеличить
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Полуфинальная встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась поражением российской команды со счетом 61:70 (14:10, 19:18, 13:21, 15:21). Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победительниц стала Жантель Лавендер, набравшая 21 очко и 10 подборов. У УГМК Дайана Таурази записала себе в актив 26 очков.

Второй финалист турнира определится позже в матче курского «Динамо» и чешской «Праги».
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Новости Баскетбольных еврокубков

Баскетболистки УГМК и «Динамо» поборются в Екатеринбурге за победу в Евролиге

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские баскетбольные клубы УГМК (Екатеринбург) и курское «Динамо» поборются за победу в «Финале четырех» женской Евролиги, который пройдет 14—16 апреля в Екатеринбурге. В полуфинале УГМК сыграет с турецким «Фенербахче», а «Динамо» — с чешской «Прагой».
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