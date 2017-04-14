Баскетболистки УГМК и «Динамо» поборются в Екатеринбурге за победу в Евролиге

Защитит ли УГМК титул?

УГМК — действующий чемпион Евролиги. В прошлом сезоне в финале турнира «лисицы» нанесли поражение оренбургской «Надежде» и в третий раз в истории стали победительницами Евролиги. В минувшем сезоне два российских клуба впервые сошлись в решающем матче турнира после отмены правила, согласно которому два клуба из одной страны обязаны играть друг с другом в полуфинале.

УГМК, для которого предстоящий «Финал четырех» станет десятым подряд, еще никогда не удавалось защитить чемпионский титул. Кроме того, в случае успеха клуб из Екатеринбурга может сравняться с подмосковной «Спартой энд К» по числу побед в Евролиге — на счету клуба из Видного четыре титула.

«Лисицы» начали сезон с выездного проигрыша испанской «Саламанке», однако после этого провели убедительную серию из 15 побед подряд и в очередной раз подходят к «Финалу четырех» в статусе фаворита.

Соперницами УГМК по полуфиналу станут баскетболистки «Фенербахче», которые на групповом этапе одержал 11 побед и потерпели 3 поражения. За десять дней до «Финала четырех» по обоюдному согласию сторон в отставку ушел главный тренер команды Джордж Дикеулакос, возглавивший команду в 2015 году. Причиной ухода стал проигрыш в стамбульском дерби самому принципиальному сопернику — «Галатасараю». На пост главного тренера был назначен Фират Окул, для которого предстоящий «Финал четырех» станет первым в карьере. «УГМК в “Финале четырех” будет, как всегда, бороться только за победу. У команды хороший и позитивный настрой, но в то же время серьезный и собранный, без шапкозакидательских настроений», — подчеркнул в беседе с агентством «Р-Спорт» директор клуба Максим Рябков.

В стане «Фенербахче» есть две баскетболистки, которые хорошо знакомы с игровыми схемами УГМК и установками главного тренера «лисиц» Олафа Ланге, — Кэндис Паркер, которая провела в Екатеринбурге пять сезонов, а также Сандрин Груда, выступавшая за клуб на протяжении девяти сезонов.

Чемпионские амбиции «Динамо»

Курское «Динамо» вышло в «Финал четырех» во второй раз в истории. Впервые команда играла в решающем раунде турнира два года назад, проиграла в полуфинале УГМК, но в матче за бронзу взяла верх над «Фенербахче». В нынешнем сезоне Евролиги курянки, которых в межсезонье возглавил главный тренер сборной Испании Лукас Мондело, не потерпели в турнире ни одного поражения, одержав 16 побед подряд. При этом они дважды обыграли «Прагу» и «Фенербахче», также добравшихся до «Финала четырех».

«Прага» стала победителем Евролиги в 2015 году. Команду возглавляет опытнейшая Наталья Хейкова, которая известна в России благодаря своей работе в «Спарте энд К»; она пять раз приводила свои клубы к победе в Евролиге. «Прага» не без проблем преодолела групповой этап турнира в нынешнем сезоне, одержав девять побед при пяти поражениях. В четвертьфинале чешский клуб один матч проиграл «Надежде», но в итоге все же завоевал путевку в «Финал четырех» — третий подряд для «Праги».

«В “Финале четырех” остались, я считаю, действительно сильнейшие команды Европы, каждая из которых претендует на чемпионство. Уверена, каждая игра будет настоящим праздником баскетбола, но при этом все четыре матча будут очень напряженными. Конечно, мы надеемся на самый высокий результат, потому что, я считаю, не стоит играть в баскетбол, если ты не планируешь стать чемпионом. Естественно, мы этого хотим и желаем», — заявила агентству «Р-Спорт» исполнительный директор курского «Динамо» Виктория Сгонникова.

«Тем более, в прошлом году нам не удалось выйти в “Финал четырех”, а в нынешнем сезоне мы выполнили эту задачу. Мы приложим максимум сил для того, чтобы занять достойное место, которого мы действительно заслуживаем», — подчеркнула собеседница агентства.