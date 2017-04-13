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13 апреля 2017, 21:32 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, Рочести и Брокхофф набрали по 18 очков

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл рижский ВЭФ со счётом 80:69 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Рижане лучше провели первую половину встречи, но третью четверть «Локомотив» выиграл с разницей «+15», а в заключительном отрезке удержал преимущество.

Самыми результативными игроками матча стали защитник краснодарцев Тэйлор Рочести и его одноклубник Райан Брокхофф, которые принёсли в копилку команды по 18 очков. У ВЭФа по 15 баллов набрали Янис Блумс и Марекс Мейерис.

После этого матча «Локомотив» на одну победу отстаёт от «Химок» турнирной таблице, имея игру в запасе.
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