«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, Рочести и Брокхофф набрали по 18 очков

Рижане лучше провели первую половину встречи, но третью четверть «Локомотив» выиграл с разницей «+15», а в заключительном отрезке удержал преимущество.



Самыми результативными игроками матча стали защитник краснодарцев Тэйлор Рочести и его одноклубник Райан Брокхофф, которые принёсли в копилку команды по 18 очков. У ВЭФа по 15 баллов набрали Янис Блумс и Марекс Мейерис.



После этого матча «Локомотив» на одну победу отстаёт от «Химок» турнирной таблице, имея игру в запасе.