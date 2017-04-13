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13 апреля 2017, 21:08 | Баскетбол: Еврокубки | Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» проиграли «УНИКСу» в Казани

Президентский баскетбольный клуб «Астана» проиграл «УНИКСу» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 13 апреля, в Казани и завершилась со счетом 83:78 (25:18, 23:19, 14:21, 21:20) «Астана» выиграла третью четверть.

Самым результативным игроком матча стал Иан Миллер из «Астаны», который набрал 23 очка.

Отметим, что следующий матч для «Астаны» станет последним в регулярном чемпионате. 17 апреля в столице казахстанский клуб, который находится в зоне выхода в плей-офф, примет подмосковные «Химки».
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