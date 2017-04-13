Баскетболисты «Астаны» проиграли «УНИКСу» в Казани

Игра проходила сегодня, 13 апреля, в Казани и завершилась со счетом 83:78 (25:18, 23:19, 14:21, 21:20) «Астана» выиграла третью четверть.

Самым результативным игроком матча стал Иан Миллер из «Астаны», который набрал 23 очка.