Баскетболисты «Астаны» проиграли «УНИКСу» в Казани
Президентский баскетбольный клуб «Астана» проиграл «УНИКСу» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 13 апреля, в Казани и завершилась со счетом 83:78 (25:18, 23:19, 14:21, 21:20) «Астана» выиграла третью четверть.
Самым результативным игроком матча стал Иан Миллер из «Астаны», который набрал 23 очка.
Отметим, что следующий матч для «Астаны» станет последним в регулярном чемпионате. 17 апреля в столице казахстанский клуб, который находится в зоне выхода в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter