Корстин: На мой взгляд, реально вывести Матч звёзд Лиги ВТБ на самоокупаемость

«В феврале мы провели первый в истории Единой лиги ВТБ Матч всех звёзд. И Лига доказала, что баскетбол в России может быть востребованным и популярным. Мы угадали с местом и временем — в результате нам удалось собрать на трибунах в Сочи 12 тыс. болельщиков и получить охват телеаудитории в размере 2,5 млн человек — на миллион больше, чем у Матча звёзд КХЛ. Получился настоящий баскетбольный праздник.



Теперь наша задача — удерживать заданный уровень. Уже сейчас мы начали готовиться к следующему Матчу звёзд, который станет ежегодным. Также ведём работу по привлечению новых спонсоров конкретно под это событие. Наша ближайшая и, на мой взгляд, реальная цель — выйти на самоокупаемость этого проекта», — цитирует Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.