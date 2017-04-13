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13 апреля 2017, 15:52 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Корстин: На мой взгляд, реально вывести Матч звёзд Лиги ВТБ на самоокупаемость

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о планах выйти на самоокупаемость Матча всех звёзд, который был впервые проведён лигой в феврале этого года, в будущем.

«В феврале мы провели первый в истории Единой лиги ВТБ Матч всех звёзд. И Лига доказала, что баскетбол в России может быть востребованным и популярным. Мы угадали с местом и временем — в результате нам удалось собрать на трибунах в Сочи 12 тыс. болельщиков и получить охват телеаудитории в размере 2,5 млн человек — на миллион больше, чем у Матча звёзд КХЛ. Получился настоящий баскетбольный праздник.

Теперь наша задача — удерживать заданный уровень. Уже сейчас мы начали готовиться к следующему Матчу звёзд, который станет ежегодным. Также ведём работу по привлечению новых спонсоров конкретно под это событие. Наша ближайшая и, на мой взгляд, реальная цель — выйти на самоокупаемость этого проекта», — цитирует Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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