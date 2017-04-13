Евгений Пашутин: УНИКСу нужно завершить регулярный сезон на позитиве

«Настроение перед игрой боевое. Нам нужно завершить регулярный сезон на позитиве. Нам нужно контролировать ход игры, показать нашу лучшую защиту. Быть внимательными со всеми игроками периметра “Астаны”. Они очень часто создают себе моменты на пик-н-роллах», — приводит слова Пашутина официальный сайт УНИКСа.



Напомним, что в минувшем матче Единой лиги ВТБ УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубань» со счётом 77:83.