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13 апреля 2017, 9:24 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Kazsport» покажет в прямом эфире матч Лиги ВТБ УНИКС — «Астана»

Сегодня, 13 сентября, состоится матч столичнорго баскетбольного клуба «Астана» против казанского УНИКСа — серебряным призером чемпионата Единой Лиги ВТБ прошлого сезона.

Сегодня 13 сентября состоится матч <span class=error>столичнорго</span> баскетбольного клуба <span class=error>Астана</span> против казанского <span class=error>УНИКСа</span> — серебряным призером чемпионата Единой Лиги <span class=error>ВТБ</span> прошлого сезона. Увеличить
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Столичные баскетболисты обеспечили себе место в розыгрыше плей-офф. Команда Евгения Пашутина находится на пятой строчки в турнирной таблице, с активом 14 побед и 8 поражений. Домашний матч «Астаны» против «казанцев», который был сыгран в начале сезоне, был решен в пользу гостей со счетом — 68:84.

Телеканал «Kazsport» покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 21:55.

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