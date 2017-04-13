«Kazsport» покажет в прямом эфире матч Лиги ВТБ УНИКС — «Астана»
Сегодня, 13 сентября, состоится матч столичнорго баскетбольного клуба «Астана» против казанского УНИКСа — серебряным призером чемпионата Единой Лиги ВТБ прошлого сезона.
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Телеканал «Kazsport» покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 21:55.
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