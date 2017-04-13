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Столичные баскетболисты обеспечили себе место в розыгрыше плей-офф. Команда Евгения Пашутина находится на пятой строчки в турнирной таблице, с активом 14 побед и 8 поражений. Домашний матч «Астаны» против «казанцев», который был сыгран в начале сезоне, был решен в пользу гостей со счетом — 68:84.

Телеканал «Kazsport» покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 21:55.