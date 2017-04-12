Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29407366/
12 апреля 2017, 18:31 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

БК ЦСКА заработал более €1 млн за участие в регулярном чемпионате Евролиги

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА получил более €1 млн премиальных за участие в регулярном чемпионате Евролиги в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

БК ЦСКА заработал более €1 млн за участие в регулярном чемпионате Евролиги - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги и сыграет в первом раунде плей-офф с испанской «Басконией». Также свыше €1 млн заработал испанский «Реал», победивший в регулярном чемпионате.

€3,35 млн будут распределены между командами, вышедшими в плей-офф. Участники «Финала четырех» получат дополнительные премиальные: команда, занявшая четвертое место, заработает €150 тыс., заработает €150 тыс., заработает €150 тыс., победитель — €1 млн.

В текущем сезоне баскетбольная Евролига проходит в новом формате. Ранее проводились два групповых турнира и плей-офф. В новом формате проводится регулярный чемпионат, в рамках которого все команды играют между собой по два матча, первые восемь — выходят в плей-офф.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Президент FIBA Europe Демирель посетит «Финал 4-х» женской Евролиги в Екатеринбурге

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Президент европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) Тургай Демирель посетит «Финал четырех» женской Евролиги, который пройдет в Екатеринбурге, соревнования станут для города тестовыми в борьбе за право провести матчи чемпионата Европы 2019 года, заявил агентству «Р-Спорт» директор женского баскетбольного клуба УГМК Максим Рябков.
Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминация

ФК "Динамо" практически погасил задолженность, составлявшую 13 млрд рублей

Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на треке