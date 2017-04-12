БК ЦСКА заработал более €1 млн за участие в регулярном чемпионате Евролиги
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА получил более €1 млн премиальных за участие в регулярном чемпионате Евролиги в этом сезоне. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги и сыграет в первом раунде
€3,35 млн будут распределены между командами, вышедшими в
В текущем сезоне баскетбольная Евролига проходит в новом формате. Ранее проводились два групповых турнира и
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