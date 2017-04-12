БК ЦСКА заработал более €1 млн за участие в регулярном чемпионате Евролиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги и сыграет в первом раунде плей-офф с испанской «Басконией». Также свыше €1 млн заработал испанский «Реал», победивший в регулярном чемпионате.

€3,35 млн будут распределены между командами, вышедшими в плей-офф. Участники «Финала четырех» получат дополнительные премиальные: команда, занявшая четвертое место, заработает €150 тыс., заработает €150 тыс., заработает €150 тыс., победитель — €1 млн.