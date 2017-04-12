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12 апреля 2017, 18:01 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Президент FIBA Europe Демирель посетит «Финал 4-х» женской Евролиги в Екатеринбурге

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Президент европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) Тургай Демирель посетит «Финал четырех» женской Евролиги, который пройдет в Екатеринбурге, соревнования станут для города тестовыми в борьбе за право провести матчи чемпионата Европы 2019 года, заявил агентству «Р-Спорт» директор женского баскетбольного клуба УГМК Максим Рябков.

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Екатеринбурге 14—16 апреля, в нем примут участие УГМК, курское «Динамо», турецкий «Фенербахче» и чешская «Прага». Ранее совет FIBA Europe объявил список претендентов на право проведения Евробаскета-2019, в который вошли Россия, Сербия, Латвия и Израиль. При этом совет постановил, что турнир пройдет сразу в двух странах.

«На “Финал четырех” прилетает и президент FIBA Europe Тургай Демирель, и исполнительный директор FIBA Europe Камил Новак. Будет присутствовать президент РФБ Андрей Кириленко, так что в Екатеринбурге соберутся все ключевые фигуры. Будем, конечно, обсуждать рабочие моменты», — сказал Рябков по телефону.

«Как известно, РФБ подала заявку на проведение женского чемпионата Европы 2019 года, в качестве основного принимающего города в ней значится Екатеринбург. Сегодня мы уже оказываем содействие FIBA и РФБ в плане инспектирования объектов и необходимой для проведения турнира национальных сборных инфраструктуры. “Финал четырех” должен отчасти стать тестовым мероприятием. Будем надеяться, что по его итогам России впервые удастся летом получить право проведения домашнего чемпионата Европы», — добавил собеседник агентства.
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