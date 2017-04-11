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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29394547/
11 апреля 2017, 19:57 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Реал» и «Барселона» поборются за форварда «Зенита» Яниса Тимму

Лидеры испанского баскетбола, мадридский «Реал» и «Барселона» намерены побороться за латвийского форварда «Зенита» Яниса Тимму, об этом сообщает Okdiario.

В нынешнем сезоне баскетболист стал одним из главных открытий второго по силе баскетбольного турнира в Европе — Еврокубке. Его средние показатели в этом турнире составляли 16 очков, 4,7 подбора и 2,9 передачи за матч.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ на счету Тиммы 20 поединков, в которых он набирает в среднем по 14 очков, собирает по 4 подбора и совершает по 2,6 передачи.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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