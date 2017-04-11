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ПЕРИМЕТР — НАШ

Если оценивать периметр, то преимущество здесь у ЦСКА. Хотя есть одна общая черта — задние линии в обеих командах самые результативные. Шейн Ларкин выходил почти во всех матчах в старте, и он самый результативный. Однако ни Теодосича, ни Де Коло Ларкин держать не может. Тренер басков Сито Алонсо почти не выпускает сочетание Ларкин — Бобуа. Хотя скоростные качества этих игроков позволили бы «Басконии» осуществить самый быстрый переход от обороны к атаке. Но Алонсо это сочетание не использует. Ларкин у него выходит с Блазичем, а Бобуа с Лапровитоллой или Лусом.

Задняя линия. Преимущество у ЦСКА — 5:4.

Третий номер. Я бы отметил капитана команды Адама Хангу, этот афровенгр — незаменимый человек. Он прекрасно защищается индивидуально и вдобавок набирает по 11 очков за матч с очень высоким процентом и здорово борется на щите.

Но Хангу в старте может заменить чистый снайпер американец Чейз Бадинжер. У ЦСКА на позиции третьего номера играет один Никита Курбанов. Его меняют Хиггинс или Фридзон, но оба не являются нападающими.

Позиции третьего номера. Преимущество у «Басконии» — 5:4.

«ОПЫТ ХРЯПЫ И ВОРОНЦЕВИЧА»

На позиции центра у соперников в старте выйдет Фойгтманн — высокий с броском, правда, у него немного слабые ноги, это отражается на подвижности, но он очень дисциплинированный. Он обычно выходит в связке с крайне мотивированным Шенгелия на позиции четвертого номера. С Фойгтманном наш основной центр Хайнс справляется неплохо.

Четвертые номера армейцев — Хряпа и Воронцевич — намного опытнее и хладнокровнее Шенгелия. Здесь у ЦСКА преимущество.

Однако ротация у «Басконии» глубже: есть еще Тилли и Барньяни, которые могут заменить Шенгелия. Барньяни и Диоп могут заменить на позиции центра Фойгтманна.

И если на позиции пятого номера у ЦСКА вместо Хайнса выходят Фрилэнд или Огастин, мы проигрываем щит. «Баскония» — один из лидеров Евролиги по подборам — 36,7 подбора за игру, из них 11 на чужом щите. ЦСКА такими показателями похвастаться не может.

Но все же у армейцев форварды лучше, за счет этого отдаю преимущество нашей команде.

Передняя линия. Преимущество у ЦСКА — 5:4.

«АРМЕЙЦЫ ИГРАЮТ РАЗНООБРАЗНЕЕ»

При игре в обороне армейцы играют разнообразнее. Стартовая пятерка очень хорошо защищается лично, кроме Теодосича, если тот выходит в старте. В любой момент ЦСКА может переключиться на зону 1−2−2, с Курбановым или Хиггинсом впереди. Такая зона хорошо работает против трехочковых бросков.

«Баскония» использует личную защиту, а к ней соперник привыкает на протяжении серии. И кто знает, в каком матче у кого из игроков ЦСКА, кроме Де Коло и Теодосича, пойдет бросок. Снайперов в нашей команде много.

С моей точки зрения, армейцы выиграют два домашних матча, баски возьмут одну игру дома, на этом серия закончится. Но это лишь мое предчувствие. Доказывать его с цифрами в руках я не стану.

Прогноз. Победа армейцев 3−1.

ЦСКА

Защитники: Нандо де Коло (29 лет, 196 см, Франция). Милош Теодосич (30, 195, Сербия), Аарон Джексон (30, 190. США), Дмитрий Кулагин (24, 197, Россия)

Форварды: Корри Хиггинс (27, 196, США), Виталий Фридзон (31, 195, Россия), Никита Курбанов (30, 202, Россия), Виктор Хряпа (34, 203, Россия), Андрей Воронцевич (29, 207, Россия), Семен Антонов (27, 202, Россия).

Центровые: Джеймс Огастин (33, 208 США), Джоэл Фрилэнд (30, 210. Великобритания), Кайл Хайнс (30, 198, США).

Тренер: Димитрис Итудис (Греция).

Баскония

Защитники: Яка Блазич (26 лет, 196, Словения), Родриг Бобуа (28 лет, 188, Франция), Николай Лапровитолла (27 лет, 188, Аргентина), Шейн Ларкин (24 года, 180, США), Рафаэль Фрейре Лус (24 года, 188, Бразилия)

Форварды: Чейз Бадинжер (28 лет, 201, США), Ким Тилли (28 лет, 210,

Франция), Адам Ханга (27 лет, 201, Венгрия), Торнике Шенгелия (25 лет, 206, Грузия)

Центровые: Андрея Барньяни (31 год, 213, Италия), Илимане Диоп (22 года, 210, Сенегал), Йоханнес Фойгтманн (24 года, 211, Германия).

Тренер: Сито Алонсо (Испания).

ОСТАЛЬНЫЕ ПАРЫ.

«Реал» (Испания) — «Дарушшафака» (Турция).

Единственная команда, которая выиграет серию в сухую — «Реал». Игроки мадридского клуба в последних матчах выглядели намного свежее соперников. Да и по мастерству они выше, чем игроки «Дарушшафаки».

«Олимпиакос» (Греция) — «Анадолу Эфес» (Турция).

Здесь решающим станет фактор своего поля и «Олимпиакос» его использует. Американским легионерам «Эфеса» очень сложно преодолевать жесткую и плотную защиту «Олимпиакоса». Одну игру дома турецкий клуб возьмет.

«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция).

Самая интересная пара. Здесь фактор своего поля ничего не решает. Если Желько Обрадович (тренер «Фенера». — Прим. ред.) будет в хорошей форме, то фаворитом будет клуб из Стамбула. Но «Фенербахче» сложно будет выиграть со счетом 3−1. Скорее всего, будет 3−2.

РЕГЛАМЕНТ.

Первые два матча серии по трех побед пройдут в Москве 18 и 20 апреля, третий поединок состоится 24 апреля в Витории. В случае необходимости, четвертая игра также пройдет в столице Страны Басков, пятая — в Москве.