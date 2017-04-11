Карасёв поставил на место «Химки», «Локо» преподал урок УНИКСу
Подмосковная битва за второе место в «регулярке» и репетиция первого раунда
плей-офф в Казани — в обзоре событий недели в Лиге ВТБ.
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Матчи минувшей недели в Единой лиге ВТБ смогли снять почти все оставшиеся вопросы относительно итоговой расстановки сил в регулярном чемпионате. Теперь настоящая интрига сохраняется только в отношении единственной вакантной путёвки в
«Енисей» разобрался с ВЭФом
«Енисей» и ВЭФ уже обеспечили себе выход в
Наибольшие проблемы гостям наряду с Браймо доставлял Фрэнк Элегар, который почти не промахивался с игры и регулярно вынуждал оппонентов нарушать правила. В итоге центровой оформил
Ещё одним важным фактором преимущества подопечных Олега Окулова оказалась результативность запасных, которые переиграли резервистов рижан 45:23. Благодаря этому уже в третьей четверти перевес красноярцев достиг 24 очков, после чего остаток матча превратился в формальность — в итоге 88:71.
«Астана» отцепила «Нижний» от плей-офф
Чтобы сохранить шансы на выход в
В концовке дальнобойщики Артурса Шталбергса всё же сказали своё слово. Три попадания с периметра
«Автодор» разобрался с «Пармой»
Теперь вытеснить «Астану» из зоны
Пермяки в очередной раз оказались сильнее в «краске», но ключевой во встрече оказалась дуэль на дуге. Брэнден Фрэйзер, Евгений Колесников и Ник Миннерат втроём реализовали 12 трёхочковых из 23, в то время как вся «Парма» лишь 9 из 30.
После этого, чтобы вскочить в уходящий поезд в
«Зенит» победил в сражении за второе место
Так случилось потому, что «Зениту» удалось досрочно выиграть битву за второе место в регулярном чемпионате. Его судьба должна была решиться в очном противостоянии претендентов в Подмосковье, и к нему питерцы изначально подошли в более выгодном положении, опережая «Химки» по общему количеству побед и имея в активе выигранную первую встречу в сезоне.
Поэтому более мощно начали поединок хозяева. Алексей Швед набрал 9 очков в стартовой четверти, Марко Тодорович и Дмитрий Соколов хозяйничали под кольцами, и в начале второго периода перевес гостей достиг «+12». Однако в ответ Стефан Маркович, Демонте Харпер и Сергей Карасёв начали трёхочковую бомбардировку, в результате которой всего за пять минут счёт сравнялся. Обе команды часто атаковали с периметра, но в отличие от их первого матча реализация дальних бросков оставляла желать лучшего. Особенно плохи дела были у снайперов Душко Ивановича, за весь поединок отправивших в цель всего 4 дальних броска из 20.
Ключевой стала третья десятиминутка. В её начале «Химки» совершали потерю за потерей и за первые пять с половиной минут не смогли забить ни разу. А гости после ещё одной серии трёхочковых довели своё превосходство до 12 очков. Химчане попробовали организовать контрудар и сократили отставание до «-3». Но на последних секундах четверти вначале Евгений Валиев отправил мяч в кольцо после подбора в нападении, а затем Карасёв эффектным дальним
Этот эпизод подчеркнул полную победу питерца в очень важной лидерской дуэли с MVP Еврокубка. В нынешнем сезоне Алексей неоднократно вытаскивал хозяев в концовках, даже если не блистал до того. Но на этот раз он набрал в заключительном периоде только пять очков при пяти промахах и двух потерях. А «Зенит» уверенно довёл поединок до победы — 74:66.
Генеральная репетиция
УНИКС с «Локомотивом-Кубань» с очень большой вероятностью встретятся в первом раунде
Гости владели подавляющим преимуществом в трёхсекундной, которое выразилось в том числе и в том, что Ян Вуюкас набрал больше очков, а Кевин Джонс собрал больше подборов, чем дуэт их оппонентов Антон Параховский — Лэтэвиус Уильямс. Однако в первой половине неудачи своих «больших» сумели компенсировать Хоакин Колом и Кит Лэнгфорд, регулярно поражавшие кольцо краснодарцев.
Однако без такого привычного по встречам Евролиги провала казанцы не смогли обойтись и сейчас. Целых шесть минут на стыке третьего и четвёртого периодов они не могли забить, и за это время преимущество «+3» превратилось в отставание «-12». Не менее знакомые героические усилия помогли за считаные минуты почти достать «Локо». Но Параховский снова упустил Вуюкаса, а затем не реализовал оба штрафных, после чего Мэтт Дженнинг очень вовремя совершил свой единственный точный бросок
А вот ЦСКА с первой строчки сдвинуть не сможет уже никто и ничто. «Армейцы» на своём паркете эффектно разгромили «Цмоки-Минск», организовав для соперника
Традиционно для последнего времени резервисты Димитриса Итудиса забили больше, чем стартовая пятёрка. А кроме того, каждый из 12 выходивших на площадку игроков ЦСКА отметился хотя бы 5 очками, причём только Андрей Воронцевич провёл на паркете больше 20 минут. В итоге хозяева победили 104:79, хотя по ходу встречи их перевес доходил и до «+39».
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