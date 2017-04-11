Карасёв поставил на место «Химки», «Локо» преподал урок УНИКСу

Матчи минувшей недели в Единой лиге ВТБ смогли снять почти все оставшиеся вопросы относительно итоговой расстановки сил в регулярном чемпионате. Теперь настоящая интрига сохраняется только в отношении единственной вакантной путёвки в плей-офф, за которую продолжают борьбу «Астана» и «Автодор».

«Енисей» разобрался с ВЭФом

«Енисей» и ВЭФ уже обеспечили себе выход в плей-офф, но в Красноярске фактически разыгрывалось шестое место в регулярном чемпионате. В стартовой четверти ВЭФ продемонстрировал, что не намерен отдавать его без борьбы и к середине периода повёл «+7». Однако после выхода на площадку Сулеймана Браймо «Енисей» захватил инициативу в трёхсекундной и не упускал её до конца матча.



Наибольшие проблемы гостям наряду с Браймо доставлял Фрэнк Элегар, который почти не промахивался с игры и регулярно вынуждал оппонентов нарушать правила. В итоге центровой оформил дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов, ставший для него уже 20-м в сезоне. Это повторение лучшего достижения в истории Лиги ВТБ, и у Элегара есть ещё два поединка, чтобы стать единоличным рекордсменом.



Ещё одним важным фактором преимущества подопечных Олега Окулова оказалась результативность запасных, которые переиграли резервистов рижан 45:23. Благодаря этому уже в третьей четверти перевес красноярцев достиг 24 очков, после чего остаток матча превратился в формальность — в итоге 88:71.

«Астана» отцепила «Нижний» от плей-офф

Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, «Нижнему Новгороду» нужно было не просто обыграть «Астану» дома, а сделать это с разницей не менее «+10», которая давала бы преимущество по личным встречам. Однако гости нанесли упреждающий удар, стартовав с рывка 14:5. Хозяев такое начало не выбило из колеи, но догнать соперника им удалось только к середине третьей четверти. Виной тому стала крайне слабая реализация трёхочковых снайперами нижегородцев: Кенни Бойнтон и Максим Григорьев отправили в цель только 2 броска из-за дуги из 11. Тем не менее усилиями Петра Губанова и Дижона Томпсона нижегородцы не отпускали гостей слишком далеко.

В концовке дальнобойщики Артурса Шталбергса всё же сказали своё слово. Три попадания с периметра Сиима-Сандера Вене, Бойнтона и Томислава Зубчича в финальные две минуты позволили их команде вырвать победу 76:72. Однако из-за недостаточного разрыва она оказалась равносильной поражению. При этом и казахстанцы с таким результатом решить задачу попадания в восьмёрку не смогли. А впереди у них остались поединки с УНИКСом и «Химками».

«Автодор» разобрался с «Пармой»

Теперь вытеснить «Астану» из зоны плей-офф может только «Автодор». Первый шаг к цели саратовцы сделали весьма уверенно, в фирменном атакующем стиле переиграв «Парму» 110:99. Гости приняли вызов посостязаться в быстром баскетболе, но уже после первых 10 минут убедились, что это им не по зубам. Создав задел в 12 очков, подопечные Владимира Анциферова в дальнейшем контролировали ход игры, временами доводя преимущество до «+24», хотя в концовке позволили гостям сократить отставание.



Пермяки в очередной раз оказались сильнее в «краске», но ключевой во встрече оказалась дуэль на дуге. Брэнден Фрэйзер, Евгений Колесников и Ник Миннерат втроём реализовали 12 трёхочковых из 23, в то время как вся «Парма» лишь 9 из 30.



После этого, чтобы вскочить в уходящий поезд в плей-офф, «Автодор» обязан победить во всех трёх оставшихся встречах, в том числе на выезде с «Зенитом». Обнадёживать саратовцев может лишь то, что все их соперники, включая питерцев, практически лишены турнирной мотивации.

«Зенит» победил в сражении за второе место

Так случилось потому, что «Зениту» удалось досрочно выиграть битву за второе место в регулярном чемпионате. Его судьба должна была решиться в очном противостоянии претендентов в Подмосковье, и к нему питерцы изначально подошли в более выгодном положении, опережая «Химки» по общему количеству побед и имея в активе выигранную первую встречу в сезоне.

Поэтому более мощно начали поединок хозяева. Алексей Швед набрал 9 очков в стартовой четверти, Марко Тодорович и Дмитрий Соколов хозяйничали под кольцами, и в начале второго периода перевес гостей достиг «+12». Однако в ответ Стефан Маркович, Демонте Харпер и Сергей Карасёв начали трёхочковую бомбардировку, в результате которой всего за пять минут счёт сравнялся. Обе команды часто атаковали с периметра, но в отличие от их первого матча реализация дальних бросков оставляла желать лучшего. Особенно плохи дела были у снайперов Душко Ивановича, за весь поединок отправивших в цель всего 4 дальних броска из 20.

Ключевой стала третья десятиминутка. В её начале «Химки» совершали потерю за потерей и за первые пять с половиной минут не смогли забить ни разу. А гости после ещё одной серии трёхочковых довели своё превосходство до 12 очков. Химчане попробовали организовать контрудар и сократили отставание до «-3». Но на последних секундах четверти вначале Евгений Валиев отправил мяч в кольцо после подбора в нападении, а затем Карасёв эффектным дальним баззер-битером через руки Шведа отодвинул соперника на безопасную дистанцию.



Этот эпизод подчеркнул полную победу питерца в очень важной лидерской дуэли с MVP Еврокубка. В нынешнем сезоне Алексей неоднократно вытаскивал хозяев в концовках, даже если не блистал до того. Но на этот раз он набрал в заключительном периоде только пять очков при пяти промахах и двух потерях. А «Зенит» уверенно довёл поединок до победы — 74:66.

Генеральная репетиция

УНИКС с «Локомотивом-Кубань» с очень большой вероятностью встретятся в первом раунде плей-офф. А потому их вторая встреча в регулярном чемпионате имела важное значение, прежде всего с психологической точки зрения. Ведь отобрать четвёртое место у соперника УНИКСу даже в случае домашней победы помогло бы только чудо, и не одно. Вряд ли противники собирались уже сейчас выкладывать козыри на стол, но один из них открылся уже после первой четверти.



Гости владели подавляющим преимуществом в трёхсекундной, которое выразилось в том числе и в том, что Ян Вуюкас набрал больше очков, а Кевин Джонс собрал больше подборов, чем дуэт их оппонентов Антон Параховский — Лэтэвиус Уильямс. Однако в первой половине неудачи своих «больших» сумели компенсировать Хоакин Колом и Кит Лэнгфорд, регулярно поражавшие кольцо краснодарцев.

Однако без такого привычного по встречам Евролиги провала казанцы не смогли обойтись и сейчас. Целых шесть минут на стыке третьего и четвёртого периодов они не могли забить, и за это время преимущество «+3» превратилось в отставание «-12». Не менее знакомые героические усилия помогли за считаные минуты почти достать «Локо». Но Параховский снова упустил Вуюкаса, а затем не реализовал оба штрафных, после чего Мэтт Дженнинг очень вовремя совершил свой единственный точный бросок из-за дуги. Больше шансов гости УНИКСу не давали и отпраздновали победу 83:77. Теперь подопечные Саши Обрадовича, которым осталось провести четыре встречи с аутсайдерами, в случае осечки «Химок» могут взобраться и на третье место.