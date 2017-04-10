Обрадович: У нас ещё есть шанс избежать встречи с УНИКСом в плей-офф
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу своей команды над УНИКСом, отметив, что сегодня краснодарцы справились с командой уровня Евролиги.
«Тактически мы провели хорошую игру и заслужили победу. Мне кажется, это была красивая игра и для болельщиков. Конечно, в
У нас ещё есть несколько игр в запасе и совсем небольшой шанс избежать встречи с этим соперником в
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