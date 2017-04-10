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10 апреля 2017, 22:28 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Обрадович: У нас ещё есть шанс избежать встречи с УНИКСом в плей-офф

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу своей команды над УНИКСом, отметив, что сегодня краснодарцы справились с командой уровня Евролиги.

«Тактически мы провели хорошую игру и заслужили победу. Мне кажется, это была красивая игра и для болельщиков. Конечно, в плей-офф будет совсем другой баскетбол. После действительно сложного сезона в Евролиге у УНИКСа будет время восстановиться.

У нас ещё есть несколько игр в запасе и совсем небольшой шанс избежать встречи с этим соперником в плей-офф. В любом случае я рад победе, играть в Казани никогда не было легко. Нам противостояла команда уровня Евролиги, с крепким составом. В Евролиге УНИКС практически всегда боролся до конца и проигрывал лишь на последних минутах», — приводит слова Обрадовича официальный сайт УНИКСа.
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