Обрадович: У нас ещё есть шанс избежать встречи с УНИКСом в плей-офф

«Тактически мы провели хорошую игру и заслужили победу. Мне кажется, это была красивая игра и для болельщиков. Конечно, в плей-офф будет совсем другой баскетбол. После действительно сложного сезона в Евролиге у УНИКСа будет время восстановиться.



У нас ещё есть несколько игр в запасе и совсем небольшой шанс избежать встречи с этим соперником в плей-офф. В любом случае я рад победе, играть в Казани никогда не было легко. Нам противостояла команда уровня Евролиги, с крепким составом. В Евролиге УНИКС практически всегда боролся до конца и проигрывал лишь на последних минутах», — приводит слова Обрадовича официальный сайт УНИКСа.