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10 апреля 2017, 22:10 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» и досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над клубом «Цмоки-Минск» со счетом 109:74 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 109:74. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал защитник белорусской команды Антонио Грэйвз, в его активе 21 очко.

Армейцы обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата, «Цмоки-Минск» идет в турнирной таблице 12-м.

В следующем матче ЦСКА 13 апреля в гостях сыграет с «Пармой», «Цмоки-Минск» 16 апреля на своей площадке примет «Нижний Новгород».

В другом матче игрового дня «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС — 83:77.
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