Минские «Цмокi» проиграли баскетболистам ЦСКА в Единой лиге ВТБ

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После недавнего домашнего фиаско в матче с аутсайдером соревнований — пермской «Пармой» (62:71) сегодня подопечные Александра Крутикова проиграли в гостях лидеру — московскому ЦСКА со счетом 74:109 (20:30, 15:24, 19:29, 20:26). Хозяева без всяких проблем обыграли минских «драконов», одержав свою 21-ю викторию в 23 встречах. Для минчан это 18-е поражение в 22 играх. Самым результативным в составе белорусской команды сегодня стал Антонио Грейвз, набравший 21 очко.

Чемпионам Беларуси осталось провести два матча «банковского» турнира: дома с «Нижним Новгородом» (16 апреля), в гостях у одного из фаворитов — краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (23 апреля). В активе минчан четыре победы и предпоследнее место среди 13 участников турнира. Нижегородские баскетболисты имеют 8 викторий в 23 играх, краснодарская команда победила в 15 из 20 сыгранных матчей.