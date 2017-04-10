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10 апреля 2017, 21:57 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Минские «Цмокi» проиграли баскетболистам ЦСКА в Единой лиге ВТБ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После недавнего домашнего фиаско в матче с аутсайдером соревнований — пермской Пармой (62:71) сегодня подопечные Александра <span class=error>Крутикова</span> проиграли в гостях лидеру — московскому ЦСКА со счетом 74:109 (20:30 15:24 19:29 20:26). Увеличить
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После недавнего домашнего фиаско в матче с аутсайдером соревнований — пермской «Пармой» (62:71) сегодня подопечные Александра Крутикова проиграли в гостях лидеру — московскому ЦСКА со счетом 74:109 (20:30, 15:24, 19:29, 20:26). Хозяева без всяких проблем обыграли минских «драконов», одержав свою 21-ю викторию в 23 встречах. Для минчан это 18-е поражение в 22 играх. Самым результативным в составе белорусской команды сегодня стал Антонио Грейвз, набравший 21 очко.

Чемпионам Беларуси осталось провести два матча «банковского» турнира: дома с «Нижним Новгородом» (16 апреля), в гостях у одного из фаворитов — краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (23 апреля). В активе минчан четыре победы и предпоследнее место среди 13 участников турнира. Нижегородские баскетболисты имеют 8 викторий в 23 играх, краснодарская команда победила в 15 из 20 сыгранных матчей.

В плей-офф по итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ выйдут восемь лучших команд.

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