Элегар повторил рекорд Единой лиги ВТБ по дабл-даблам
Центровой «Енисея » Фрэнк Элегар повторил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству сделанных
дабл-даблов за сезон.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В матче против рижского ВЭФ американец набрал 13 очков и добавил к этому 11 подборов, таким образом оформив 20-й
Таким образом, Элегар повторил достижение черногорца Ивана Мараша, которое тот установил, выступая за «Цмоки-Минск».
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