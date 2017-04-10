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10 апреля 2017, 19:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Элегар повторил рекорд Единой лиги ВТБ по дабл-даблам

Центровой «Енисея » Фрэнк Элегар повторил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству сделанных дабл-даблов за сезон.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В матче против рижского ВЭФ американец набрал 13 очков и добавил к этому 11 подборов, таким образом оформив 20-й дабл-дабл в регулярном чемпионате.

Таким образом, Элегар повторил достижение черногорца Ивана Мараша, которое тот установил, выступая за «Цмоки-Минск».
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