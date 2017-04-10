Элегар повторил рекорд Единой лиги ВТБ по дабл-даблам

Об этом сообщает официальный сайт турнира.



В матче против рижского ВЭФ американец набрал 13 очков и добавил к этому 11 подборов, таким образом оформив 20-й дабл-дабл в регулярном чемпионате.



Таким образом, Элегар повторил достижение черногорца Ивана Мараша, которое тот установил, выступая за «Цмоки-Минск».