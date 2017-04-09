Баскетболист «Зенита» Маркович стал самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник
санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Стефан Маркович признан самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.
В марте Маркович провел три игры, во всех «Зенит» одержал победы (против «Пармы», УНИКСа и «Локомотива- Кубани»). Маркович набирал в среднем 14,5 очка и делал 6 передач.
По мнению бывшего центрового сборной России Виталия Носова, Маркович очень хороший и квалифицированный игрок, который здорово помогает «Зениту».
«Он очень часто бывает близок к
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