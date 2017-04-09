Баскетболист «Зенита» Маркович стал самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ

В марте Маркович провел три игры, во всех «Зенит» одержал победы (против «Пармы», УНИКСа и «Локомотива- Кубани»). Маркович набирал в среднем 14,5 очка и делал 6 передач.

По мнению бывшего центрового сборной России Виталия Носова, Маркович очень хороший и квалифицированный игрок, который здорово помогает «Зениту».