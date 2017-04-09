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9 апреля 2017, 17:28 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболист «Зенита» Маркович стал самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Стефан Маркович признан самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

В марте Маркович провел три игры, во всех «Зенит» одержал победы (против «Пармы», УНИКСа и «Локомотива- Кубани»). Маркович набирал в среднем 14,5 очка и делал 6 передач.

По мнению бывшего центрового сборной России Виталия Носова, Маркович очень хороший и квалифицированный игрок, который здорово помогает «Зениту».

«Он очень часто бывает близок к трипл-даблу, что помогает питерской команде набирать очки и идти на втором месте. Маркович — это игрок, который украшает нашу лигу, один из немногих, он является ключевым игроком “Зенита”, мотором команды, который может и попасть, и отдать, и подобрать, поэтому всего три поражения у клуба. Чемпионат скоро заканчивается, и “Зенит” показывает, что является достойной командой, одним из претендентов на Евролигу», — уверен Носов.
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