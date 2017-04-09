«Енисей» разгромил ВЭФ, Браймо набрал 18 очков
«Енисей» на своей площадке победил латвийский ВЭФ со счётом 88:71 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Хозяева реализовали 54% бросков с игры и набрали из трёхсекундной 38 очков против 34% и 24 очков соответственно у соперника.
Самым результативным игроком встречи с 18 очками стал мощный форвард «Енисея» Сулейман Браймо. У проигравших отличился мощный форвард Марекс Мейерис, набравший 16 очков и совершивший девять подборов.
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