«Енисей» разгромил ВЭФ, Браймо набрал 18 очков

Хозяева реализовали 54% бросков с игры и набрали из трёхсекундной 38 очков против 34% и 24 очков соответственно у соперника.



Самым результативным игроком встречи с 18 очками стал мощный форвард «Енисея» Сулейман Браймо. У проигравших отличился мощный форвард Марекс Мейерис, набравший 16 очков и совершивший девять подборов.

