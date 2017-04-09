Ватутин: ЦСКА придется проявить характер в плей-офф Евролиги с «Басконией»
МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игрокам московского ЦСКА придется проявить характер, чтобы победить испанскую «Басконию» в
плей-офф баскетбольной Евролиги и выйти в «Финал четырех». Об этом ТАСС заявил президент клуба Андрей Ватутин.
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Видимо, что-то случилось...
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«Баскония» — определенно серьезный соперник, участник «Финала четырех» прошлого сезона, мы не в первый раз встречаемся с ними в
«Эту команду не стоит недооценивать, они по своему составу претендуют на выход в “Финал четырех”. Так что ни о какой легкой прогулке речи быть не может», — подчеркнул президент ЦСКА.
В пятницу ЦСКА в заключительном матче группового этапа обыграл греческий «Олимпиакос». По словам Ватутина, матч получился очень зрелищным: «С отличной драматургией, он стал отличным окончанием регулярки. Спасибо болельщикам, которые здорово поддержали команду. Порадовало, что после серии неудач в концовках игр мы смогли выстоять в эндшпиле», — отметил он.
Первые два матча
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