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9 апреля 2017, 12:35 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Ватутин: ЦСКА придется проявить характер в плей-офф Евролиги с «Басконией»

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игрокам московского ЦСКА придется проявить характер, чтобы победить испанскую «Басконию» в плей-офф баскетбольной Евролиги и выйти в «Финал четырех». Об этом ТАСС заявил президент клуба Андрей Ватутин.

Армейские баскетболисты начнут серию двумя домашними матчами которые пройдут 18 и 20 апреля. Увеличить
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«Баскония» — определенно серьезный соперник, участник «Финала четырех» прошлого сезона, мы не в первый раз встречаемся с ними в плеф-офф Евролиги, — сказал Ватутин. — Это традиционно неуступчивая команда с отличным набором игроков и горячей поддержкой домашних трибун. В составе «Басконии» пять баскетболистов с опытом игры в НБА. Серия наверняка выйдет непростой, и нам придется приложить не только мастерство, но и характер.

«Эту команду не стоит недооценивать, они по своему составу претендуют на выход в “Финал четырех”. Так что ни о какой легкой прогулке речи быть не может», — подчеркнул президент ЦСКА.

В пятницу ЦСКА в заключительном матче группового этапа обыграл греческий «Олимпиакос». По словам Ватутина, матч получился очень зрелищным: «С отличной драматургией, он стал отличным окончанием регулярки. Спасибо болельщикам, которые здорово поддержали команду. Порадовало, что после серии неудач в концовках игр мы смогли выстоять в эндшпиле», — отметил он.

Первые два матча плей-офф с «Басконией» армейцы проведут на своем паркете 18 и 20 апреля. Две выездные встречи запланированы на 25 и 27 апреля.
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