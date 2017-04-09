Ватутин: ЦСКА придется проявить характер в плей-офф Евролиги с «Басконией»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Баскония» — определенно серьезный соперник, участник «Финала четырех» прошлого сезона, мы не в первый раз встречаемся с ними в плеф-офф Евролиги, — сказал Ватутин. — Это традиционно неуступчивая команда с отличным набором игроков и горячей поддержкой домашних трибун. В составе «Басконии» пять баскетболистов с опытом игры в НБА. Серия наверняка выйдет непростой, и нам придется приложить не только мастерство, но и характер.

«Эту команду не стоит недооценивать, они по своему составу претендуют на выход в “Финал четырех”. Так что ни о какой легкой прогулке речи быть не может», — подчеркнул президент ЦСКА.

В пятницу ЦСКА в заключительном матче группового этапа обыграл греческий «Олимпиакос». По словам Ватутина, матч получился очень зрелищным: «С отличной драматургией, он стал отличным окончанием регулярки. Спасибо болельщикам, которые здорово поддержали команду. Порадовало, что после серии неудач в концовках игр мы смогли выстоять в эндшпиле», — отметил он.