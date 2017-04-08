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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29356703/
8 апреля 2017, 0:16 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Реал» победил «Анадолу Эфес», Кэрролл набрал 29 очков

Мадридский «Реал» победой завершил регулярный чемпионат Евролиги. Испанский клуб на своём паркете не испытал особых проблем в матче с «Анадолу Эфес».

Уступив первую четверть с разницей в 6 очков, хозяева собрались, и сперва нивелировали преимущество турецкой команды, а в заключительной четверти смяли её оборону, доведя итоговое преимущество до 17 очков. Победа — 97:80.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Реала» Джэйси Кэрролл, набравший 29 очков, В составе «Анадолу Эфес» дабл-даблом отметился Данстон (15 очков + 10 подборов).
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