«Реал» победил «Анадолу Эфес», Кэрролл набрал 29 очков
Мадридский «Реал» победой завершил регулярный чемпионат Евролиги. Испанский клуб на своём паркете не испытал особых проблем в матче с «Анадолу Эфес».
Уступив первую четверть с разницей в 6 очков, хозяева собрались, и сперва нивелировали преимущество турецкой команды, а в заключительной четверти смяли её оборону, доведя итоговое преимущество до 17 очков. Победа — 97:80.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Реала» Джэйси Кэрролл, набравший 29 очков, В составе «Анадолу Эфес»
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