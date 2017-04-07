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7 апреля 2017, 23:42 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Фридзон: Евролиге стоит оптимизировать календарь по примеру НБА

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролиге следует оптимизировать календарь регулярного чемпионата, как это сделано в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал защитник ЦСКА Виталий Фридзон.

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© ИТАР-ТАСС

В пятницу ЦСКА дома в заключительном матче группового этапа Евролиги обыграл «Олимпиакос» со счетом 90:86.

«В этом сезоне Евролига поменяла формат группового турнира, и стало очень интересно. Это был правильный ход. Но есть один минус — очень много перелетов. Команды проводят по два матча за неделю — все устают, и поэтому Евролиге надо оптимизировать календарь», — отметил Фридзон.

«Как в НБА, когда команды проводят выездные турне. И здесь, например когда играем в Турции — играть сразу несколько матчей со всеми их командами. Так же в Испании», — сказал он.

В плей-офф ЦСКА сыграет с испанской «Басконией». «Хорошо, что у нас будет преимущество своей площадки. Но и у нас есть достаточно времени для подготовки. Мы хорошо изучим испанцев и будет максимально готовы», — добавил баскетболист.

Согласно новому формату Евролиги 16 участников турнира проводят между собой по два матча. Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата выходят в плей-офф, в котором по итогам четырех серий до трех побед определятся участники «Финала четырех».
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