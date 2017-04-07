Фридзон: Евролиге стоит оптимизировать календарь по примеру НБА
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролиге следует оптимизировать календарь регулярного чемпионата, как это сделано в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал защитник ЦСКА Виталий Фридзон.
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В пятницу ЦСКА дома в заключительном матче группового этапа Евролиги обыграл «Олимпиакос» со счетом 90:86.
«В этом сезоне Евролига поменяла формат группового турнира, и стало очень интересно. Это был правильный ход. Но есть один минус — очень много перелетов. Команды проводят по два матча за неделю — все устают, и поэтому Евролиге надо оптимизировать календарь», — отметил Фридзон.
«Как в НБА, когда команды проводят выездные турне. И здесь, например когда играем в Турции — играть сразу несколько матчей со всеми их командами. Так же в Испании», — сказал он.
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Согласно новому формату Евролиги 16 участников турнира проводят между собой по два матча. Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата выходят в
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