Итудис: ЦСКА ждет марафон против «Басконии» в Евролиге

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В пятницу ЦСКА дома в заключительном матче группового этапа обыграл «Олимпиакос» со счетом 90:86 и вышел в четвертьфинал на «Басконию».