Итудис: ЦСКА ждет марафон против «Басконии» в Евролиге
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА предстоит марафон против испанской «Басконии» в
плей-офф Евролиги. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.
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В пятницу ЦСКА дома в заключительном матче группового этапа обыграл «Олимпиакос» со счетом 90:86 и вышел в четвертьфинал на «Басконию».
«Наш марафон в Евролиге продолжается серией
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