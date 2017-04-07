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7 апреля 2017, 23:43 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Итудис: ЦСКА ждет марафон против «Басконии» в Евролиге

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА предстоит марафон против испанской «Басконии» в плей-офф Евролиги. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.

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© ИТАР-ТАСС

В пятницу ЦСКА дома в заключительном матче группового этапа обыграл «Олимпиакос» со счетом 90:86 и вышел в четвертьфинал на «Басконию».

«Наш марафон в Евролиге продолжается серией плей-офф против “Басконии”. Это жесткая, высококачественная команда, которая играет на больших скоростях. При этом действует очень интенсивно», — сказал Итудис.
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