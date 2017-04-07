Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29356577/
7 апреля 2017, 23:44 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дабл-дабл Уильямса помог УНИКСу разгромить «Милан»

В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги казанскому УНИКСу наконец удалось прервать серию поражений. Подопечные Пашутина одержали разгромную выездную победу над «Миланом».

В заключительном туре регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span> казанскому <span class=error>УНИКСу</span> наконец удалось прервать серию поражений. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая половина поединка прошла в равной борьбе, а на перерыв команды ушли при счёте 39:36 в пользу итальянцев.

Решающей в матче стала третья четверть, которую гости выиграли 29:10. В последней четверти УНИКС ещё больше нарастил преимущество, итоговая победа — 91:68.

Лучшим в составе победителей стал Лэтэвиус Уильямс, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. У «Милана» 18 очков набрал Давиде Пасколо.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Итудис: ЦСКА ждет марафон против «Басконии» в Евролиге

Итудис: ЦСКА ждет марафон против «Басконии» в Евролиге

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА предстоит марафон против испанской «Басконии» в плей-офф Евролиги. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!