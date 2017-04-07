Дабл-дабл Уильямса помог УНИКСу разгромить «Милан»
В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги казанскому УНИКСу наконец удалось прервать серию поражений. Подопечные Пашутина одержали разгромную выездную победу над «Миланом».
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Первая половина поединка прошла в равной борьбе, а на перерыв команды ушли при счёте 39:36 в пользу итальянцев.
Решающей в матче стала третья четверть, которую гости выиграли 29:10. В последней четверти УНИКС ещё больше нарастил преимущество, итоговая победа — 91:68.
Лучшим в составе победителей стал Лэтэвиус Уильямс, оформивший
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