Дабл-дабл Уильямса помог УНИКСу разгромить «Милан»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая половина поединка прошла в равной борьбе, а на перерыв команды ушли при счёте 39:36 в пользу итальянцев.



Решающей в матче стала третья четверть, которую гости выиграли 29:10. В последней четверти УНИКС ещё больше нарастил преимущество, итоговая победа — 91:68.



Лучшим в составе победителей стал Лэтэвиус Уильямс, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. У «Милана» 18 очков набрал Давиде Пасколо.