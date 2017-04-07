Победная точка. ЦСКА перед плей-офф Евролиги обыграл «Олимпиакос»
Действующий чемпион Евролиги московский ЦСКА завершил регулярный чемпионат самого престижного континентального турнира домашней победой над греческим «Олимпиакосом».
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Несмотря на громкую вывеску, матч двух давних и хорошо знакомых соперников, по факту, никакого турнирного значения не имел. И армейцы, и их греческие оппоненты к последнему туру «гладкого» чемпионата не просто обеспечили себе места в
По этой причине поклонников
ЗАБЫТЬ «ПАНАТИНАИКОС»
Итак, результат ни над одной из команд не довлел, но заканчивать регулярный сезон поражением тоже никому не хотелось. При этом у армейцев, пожалуй, мотивации было чуть больше — они играли дома, да к тому же в предыдущей встрече на выезде уступили другому клубу из страны, где все есть, «Панатинаикосу». Тот захватывающий матч, завершившийся лишь в овертайме, еще долго будут помнить болельщики. Но игрокам и штабу ЦСКА оглядываться некогда — впереди самые важные матчи сезона, и встреча с «Олимпиакосом» была неплохим шансом провести спарринг с сильным соперником, в котором будет право на ошибку.
Тренер армейцев Димитрис Итудис не стал экспериментировать со стартовым составом — с первых минут на площадке появились и Теодосич, и Де Коло. Но самым заметным на площадке поначалу стал Воронцевич. Именно он забросил первый мяч, а вскоре забил и трехочковый. Всего за первую четверть Андрей набрал девять очков.
Кстати, после полной катастрофы с дальними бросками, случившейся в Афинах, удача на сей раз стала возвращать долги. Вскоре еще две «трешки» положил Теодосич, а к большому перерыву количество попаданий
Во втором отрезке матча ротация Итудиса стала более широкой, игровое время получили все без исключения. И это не могло не сказаться — четверть прошла без былого преимущества хозяев. ЦСКА продолжал эффективно набирать очки, но греческая команда сумела наладить собственную игру в атаке, которая поначалу не клеилась. Усилиями ветерана Спанулиса и Папаниколау «Олимпиакос» сумел выравнять игру.
ИГРА В ДОГОНЯЛКИ
Третья четверть стала логическим продолжением второй. Разрыв продолжал сокращаться, и через несколько минут гости оказались на расстоянии удара — 55:52. В этот момент игру на себя взял Де Коло — он отдал красивый пас на Воронцевича, а в следующем эпизоде перехватил мяч и сам забил в быстром отрыве. Усилия француза, который преодолел отметку в 20 набранных очков, помогли ЦСКА вновь уйти вперед, хотя по счету 10-минутка
Пирейцы не оставили попыток догнать хозяев и в последней четверти, и избежать нервной концовки ЦСКА не удалось. «Оли» продолжал держаться в непосредственной близости, а за полторы минуты до конца Папапетру дальним броском сравнял счет — 81:81. Тут свое слово сказал Теодосич — в который раз сербский защитник приходит армейцам на помощь в ключевой момент. На сей раз он забил с фолом и реализовал штрафной, восстановив
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ЦСКА — «ОЛИМПИАКОС» — 90:86 (25:15, 22:22, 24:26, 19:23)
Антон БАБОШИН
из Москвы.
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