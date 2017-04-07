Определились все участники плей-офф Евролиги, ПБК ЦСКА сыграет с «Басконией»

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В пятницу в матче заключительного тура регулярного чемпионата турецкая «Дарюшафака» на своей площадке взяла верх над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 78:62 (25:14, 18:18, 12:17, 23:13) и завоевала последнюю путевку в плей-офф, сместив белградский клуб с восьмой строчки в турнирной таблице.

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА, завершивший «регулярку» на втором месте с 22 победами в 30 матчах, в четвертьфинале встретится с «Басконией», которая стала седьмой.

Остальные пары ¼ финала Евролиги выглядят следующим образом:

«Реал» (Испания, 1-е место в «регулярке») — «Дарюшафака» (Турция, 8-е),

«Олимпиакос» (Греция, 2-е) — «Анадолу Эфес» (Турция, 6-е),

«Панатинаикос» (Греция, 4-е) — «Фенербахче» (Турция, 5-е).

Четвертьфинальные серии до трех побед пройдут с 18 апреля по 2 мая.