БК ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги

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Самым результативным игроком матча стали защитники армейцев Нандо де Коло и Милош Теодосич, в их активе по 23 очка.

В турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял второе место, «Олимпиакос» стал третьим. В четвертьфинале ЦСКА встретится с испанской «Басконией».