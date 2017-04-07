БК ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 90:86 в домашнем матче заключительного, 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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Самым результативным игроком матча стали защитники армейцев Нандо де Коло и Милош Теодосич, в их активе по 23 очка.
В турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял второе место, «Олимпиакос» стал третьим. В четвертьфинале ЦСКА встретится с испанской «Басконией».
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