«Дарушшафака» обыграла «Црвену Звезду» и получила путёвку в плей-офф
«Дарушшафака» одержала домашнюю победу над «Црвеной Звездой» в последнем туре регулярного чемпионата Евролиги.
Матч соседей по турнирной таблице определял последнего участника
Тем не менее уже в последней десятиминутке подопечные Блатта оформили ещё один рывок, который упрочил их лидерство. Итоговая победа — 78:62, позволившая турецкому клубу вырвать путёвку в
Лучшим в составе победителей стал Брэд Уонамэйкер, набравший 22 пункта, у «Црвены Звезды» самым результативным стал Огнен Кузмич — 14 очков.
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