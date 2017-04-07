«Дарушшафака» обыграла «Црвену Звезду» и получила путёвку в плей-офф

Матч соседей по турнирной таблице определял последнего участника плей-офф. Стамбульская команда, которая отставала от белградцев на одну победу, со стартовой сирены взяла инициативу в свои руки и уже после первой четверти вела с разницей в 11 очков. К заключительной четверти гости сумели сократить отставание в счёте от соперников.



Тем не менее уже в последней десятиминутке подопечные Блатта оформили ещё один рывок, который упрочил их лидерство. Итоговая победа — 78:62, позволившая турецкому клубу вырвать путёвку в плей-офф в последнем туре регулярного чемпионата.



Лучшим в составе победителей стал Брэд Уонамэйкер, набравший 22 пункта, у «Црвены Звезды» самым результативным стал Огнен Кузмич — 14 очков.