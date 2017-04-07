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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29356186/
7 апреля 2017, 22:13 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Дарушшафака» обыграла «Црвену Звезду» и получила путёвку в плей-офф

«Дарушшафака» одержала домашнюю победу над «Црвеной Звездой» в последнем туре регулярного чемпионата Евролиги.

Матч соседей по турнирной таблице определял последнего участника плей-офф. Стамбульская команда, которая отставала от белградцев на одну победу, со стартовой сирены взяла инициативу в свои руки и уже после первой четверти вела с разницей в 11 очков. К заключительной четверти гости сумели сократить отставание в счёте от соперников.

Тем не менее уже в последней десятиминутке подопечные Блатта оформили ещё один рывок, который упрочил их лидерство. Итоговая победа — 78:62, позволившая турецкому клубу вырвать путёвку в плей-офф в последнем туре регулярного чемпионата.

Лучшим в составе победителей стал Брэд Уонамэйкер, набравший 22 пункта, у «Црвены Звезды» самым результативным стал Огнен Кузмич — 14 очков.
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