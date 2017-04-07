Баскетбольный «Химик» уверенно выиграл во втором матче полуфинальной серии с «Днепром»

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Преимущество снова было за хозяевами, однако на этот раз для победы южненцам не пришлось играть дополнительные 5 минут.

«Химик» уверенно начал матч, пока «Днепр» осваивался на паркете без одного из своих лидеров — Александр Мишула пропускал матч из-за вирусного заболевания.

Вторая часть стартовой десятиминутки осталась за «Днепром»: результативная игра скамейки и быстрые отрывы позволили гостям выиграть первую четверть, украшением которой стал супер-бросок Дзюбы. Это придало уверенности команде Журавлева.

Во второй десятиминутке гости по-прежнему лидировали в счете, держась впереди благодаря лучшему проценту реализации бросков с игры. «Химик», в составе которого лучшим был Конев, сумел оформить мини-рывок под занавес первой половины, оставив перед большим перерывом от преимущества гостей только 1 очко. У «Днепра» стоит отметить отличный выход со скамейки Шевченко, который за 6 с половиной минут набрал 11 очков, реализовав 100% бросков (3/3 двухочковым, 1/1 трехочковых, 2/2 штрафных).

Ключевым моментом третьей четверти стала отличная игра Лава. «Днепр» не справился с американским бигменом «Химика», который растоптал оппонентов под кольцом, инициировав рывок хозяев. Южненцы уверенно выиграли четверть, продемонстрировав при этом хорошую игру в защите — «Днепр» за 10 минут набрал лишь 9 очков. Команда Журавлева после большого перерыва действовала менее энергично и начала больше ошибаться в атаке, отправившись на последний перерыв при 7-очковом дефиците.

В четвертой четверти «Химик» убил интригу. Чемпион Украины продолжил свой рывок в то время как «Днепр» мучился в атаке. Гости после большого перерыва стали в атаке, набрав за вторые 20 минут катастрофические 17 очков. «Химик», в свою очередь, выглядел свежее соперника, который в итоге уступил южненцам по всем статистическим показателям. На 5-й минуте заключительной десятиминутки Смит точным трехочковым довел преимущество хозяев до 15 очков — найти силы на камбэк «Днепр» не сумел.

Южненцы выиграли второй матч полуфинальной серии со счетом 71:52, сохранив преимущество домашней площадки.

Следующий матч серии команды проведут в Днепре. Поединок состоится на паркете СК «Шинник» 10 апреля и начнется в 19:00. Победа в гостевой игре гарантирует «Химику» место в финале.