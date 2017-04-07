ЦСКА завершает групповой турнир баскетбольной Евролиги

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Соперники ЦСКА и «Олимпиакоса» в ¼ финала определятся лишь в последний игровой день. Претендента три — турецкий «Анадолу Эфес», испанская «Баскония» и сербская «Црвена Звезда». ЦСКА сыграет с клубом, который займет в таблице седьмое место.

«Олимпиакос» — один из самых популярных и титулованных клубов Европы, трижды выигравший Евролигу — в 1997, 2012 и 2013 годах. Но, в отличие от ЦСКА, «Олимпиакос» не является завсегдатаем «финалов четырех», куда за последние 20 лет пробился шесть раз, однако помимо трех титулов на счету команды из Пирея — два поражения в финале. В 2012 и 2013 годах «Олимпиакос» на пути к титулу побеждал ЦСКА — как и в 2015 году в полуфинале, когда в решающем матче уступил испанскому «Реалу».

В прошлом сезоне «Олимпиакос» не сумел выйти в четвертьфинал, однако руководство сохранило главного тренера Иоанниса Сфаиропулоса, который в свое время поработал в ЦСКА в тренерском штабе Йонаса Казлаускаса. Нынешний сезон «Олимпиакосу» пока удается — 19 побед в Евролиге при 10 поражениях, одно из которых 3 ноября случилось в домашнем матче с ЦСКА (75:81).

Матч ЦСКА — «Олимпиакос» пройдет на московской арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск.

Последнюю путевку разыграют «Дарюшшафака» и «Црвена Звезда»

В матче аутсайдеров итальянский «Милан» на своей площадке сыграет против казанского УНИКСа (начало — 21:45 мск). Победа позволит российскому клубу покинуть последнее место в таблице, опередив миланцев.

Центральным матчем пятницы станет встреча в Стамбуле между турецкой «Дарюшшафакой» и сербской «Црвеной Звездой», в которой будет разыграна последняя путевка в четвертьфинал. Обеим командам необходимо выигрывать — «Црвена Звезда» опережает «Дарюшшафаку» на одну победу, однако уступила в домашнем матче в первом туре.

Уже гарантировали себе путевки в ¼ финала испанские «Реал» и «Баскония», ЦСКА, греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос», а также турецкие «Анадолу Эфес» и «Фенербахче». Одна четвертьфинальная пара уже определилась — серию до трех побед проведут «Панатинаикос» и «Фенербахче».