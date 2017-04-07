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7 апреля 2017, 0:31 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

20 очков Ларкина не спасли «Басконию» от поражения в матче с «Жальгирисом»

«Баскония» потерпела поражение от «Жальгириса» со счётом 79:84 в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Испании.

Литовцы переигрывали хозяев на протяжении первых трёх четвертей, но в четвёртой, при отставании в 12 очков, баски бросились догонять их и почти преуспели, но им просто не хватило времени, чтобы перевести игру в овертайм.

В составе «Жальгириса» стоит отметить Кевина Пангоса, который набрал 15 очков, а также совершил 5 подборов и 4 передачи, а у «Басконии» лучшим стал Шейн Ларкин, записавший себе в актив 20 очков, 3 подбора и 6 передач.
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