«Галатасарай» в гостях одолел «Бамберг», Гюлер набрал 17 очков

Поначалу увереннее выглядели хозяева паркета, которые по ходу второй четверти лидировали «+11». Однако концовку лучше провели подопечные Эргина Атамана, отпраздновавшие успех. Впрочем, обе команды не смогли выйти в плей-офф.



Самым результативным игроком «Галатасарая» в этом матче оказался защитник Синан Гюлер, набравший 17 очков. Столько же баллов в свой актив записал Николо Мелли из «Бамберга».