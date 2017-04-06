«Галатасарай» в гостях одолел «Бамберг», Гюлер набрал 17 очков
Турецкий «Галатасарай» одержал победу над немецким «Бамбергом» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги — 84:79.
Поначалу увереннее выглядели хозяева паркета, которые по ходу второй четверти лидировали «+11». Однако концовку лучше провели подопечные Эргина Атамана, отпраздновавшие успех. Впрочем, обе команды не смогли выйти в
Самым результативным игроком «Галатасарая» в этом матче оказался защитник Синан Гюлер, набравший 17 очков. Столько же баллов в свой актив записал Николо Мелли из «Бамберга».
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