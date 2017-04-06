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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29343244/
6 апреля 2017, 23:10 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Фенербахче» нанёс поражение «Барселоне» в овертайме матча Евролиги

«Фенербахче» с трудом одолел «Барселону», обыграв её со счётом 68:65 в овертайме матча заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Стамбуле.

Весь матч команды демонстрировали равную игру, в следствие чего вопрос о победителе решился лишь в дополнительной пятиминутке. Хозяевам удалось вырваться вперёд на 4 очка, а у гостей не хватило сил отыграться. Лучшим в составе победителей стал Экпе Юдо, который набрал 9 очков, а также совершил 15 подборов и отдал 3 передачи.
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