«Фенербахче» нанёс поражение «Барселоне» в овертайме матча Евролиги

Весь матч команды демонстрировали равную игру, в следствие чего вопрос о победителе решился лишь в дополнительной пятиминутке. Хозяевам удалось вырваться вперёд на 4 очка, а у гостей не хватило сил отыграться. Лучшим в составе победителей стал Экпе Юдо, который набрал 9 очков, а также совершил 15 подборов и отдал 3 передачи.