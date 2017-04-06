Баскетболист «Астаны» рассказал о встрече с Майклом Джорданом и выступлении за «Барселону»

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ДЖОРДАНА

БАРСЕЛОНСКИЕ ИГРЫ

— Если в «Капчагае» тебя удивили кроссовки, то что удивило в «Барселоне»?

— Там, конечно, совсем другой уровень. Другой уровень отношения к спорту, к самой жизни. Но это ведь один из баскетбольных грандов в Европе, поэтому там есть все. А ты только тренируйся и играй. Например, я начал очень часто болеть ангиной, которая протекала в тяжелой форме. И мне сказали в клубе, что по окончании сезона удалят гланды. И вот на следующий же день после окончания сезона меня положили в больницу, сделали операцию, я восстановился и только потом улетел домой. Все за счет клуба. Тогда после Казахстана меня это, конечно, удивило.

— Жил на базе?

— Персональные нет. Я играл в «молодежке», во втором составе «Барсы». Если люди видели, что я из «Барсы», фотографировались, брали автографы. Но такого бешеного фанатизма не было. Вот если бы я играл в первом составе, это было бы другое дело.

— По сути, можно было вообще не тратиться, вплоть до еды?

— По сути, да. Но мы с ребятами выбирались в рестораны, в кино.

— Поклонники, поклонницы появились?

— Персональные нет. Я играл в «молодежке», во втором составе «Барсы». Если люди видели, что я из «Барсы», фотографировались, брали автографы. Но такого бешенного фанатизма не было. Вот если бы я играл в первом составе, это было бы другое дело.

— Почему же не попал в первый состав?

— Второй состав «Барсы», он назывался «Барса B», играл во второй лиге. Хорошая, кстати, лига. Нас постоянно привлекали на тренировки, на сборы с первой командой. Но с переходом в первую команду было очень сложно. Грубо говоря, в первую команду практически никого из второго состава не брали.

— Почему?

— Потому что это «Барса». Они могут подписать такого игрока, который выиграет Евролигу. Они лучше подпишут 30-летнего чемпиона Евролиги. Да, они будут развивать молодежь, привлекать, но ты будешь во втором составе. Потом у меня закончился контракт, я отыграл там четыре года, и решил сменить команду. Потому что второй состав уже отправляли в третий, спустили еще на лигу ниже, на замену подходили ребята из юниорской команды, которые сразу попадали во второй состав. И после сезона мне поступило предложение из Уэска, Арагон.

— Ты считался легионером в Испании?

— Нет. Если там отыгрываешь три года в «молодежке», то легионером уже не считаешься. Если я сейчас поеду в Испанию, то не буду легионером, я буду играть как испанец.

— Испанский успел выучить за те годы?

— Испанский выучил. И сейчас могу говорить на нем запросто, потому что с агентом на нем разговариваю. Учил язык первые полгода. Мне наняли репетитора, и потом после перерыва еще были занятия. Все оплачивала «Барселона». Вкупе потребовалось восемь месяцев на обучение. Могу говорить, писать, читать на испанском.

— Тебя действительно называли в Испании Фигулин?

— Да, особенности испанской транскрипции. Фамилия пишется как Zhigulin. А в испанском Z читается как «С», а вторая H не произносится. Вот и был там Сигулин, Фигулин.

— Когда в твоей жизни появился агент?

— Агент появился сразу же, как я приехал в Испанию. Он буквально на следующий день сам на меня вышел. Его зовут Энрике, он бывший игрок мадридского «Реала». Представляет лос-анджелесское агентство BDA Sports.

— У тебя сейчас один из самых крутых агентов в команде?

— В BDA Sports очень много звезд НБА, известных европейских игроков. А мой агент является главным представителем по Европе. У него очень много хороших игроков. И то, что он мной заинтересовался, мне очень лестно.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

— Итак, Испании ты отыграл пять лет. Твое приглашение в «Астану» в Казахстане обсуждалось давно, а у тебя какие были еще варианты?

— Были предложения и от испанских клубов. Но я и по дому соскучился, хотел быть поближе к семье, и ВТБ очень неплохая лига, очень перспективная, одна из сильнейших в Европе. Вообще, когда открыли «Астану», меня это, конечно, очень обрадовало. Это бесспорно дало толчок к развитию этого вида спорта. Хотя, в целом по стране сейчас не очень хорошая ситуация, так как в Нацлиге всего три команды играет — мы, «Барсы» и «Каспий». Чтобы состоялся «финал четырех», будет привлечен «Тобол» из высшей лиги. Мы за этот сезон, наверное, по восемь матчей с каждой из них сыграли. Надеюсь, ситуация изменится. Хотелось бы, чтобы и другие клубы подтягивались к столичному, но это уже не от «Астаны» зависит. Астана сделала все, что от нее зависит. А судьба других команд в руках регионов.

— Ты был на открытии детской академии в Астане, как тебе там?

— Все отлично. Такая академия, бесспорно, нужна в столице, тем более, когда есть такой клуб как «Астана». Пусть академия процветает. Чем больше ребята будет заниматься, тем лучше. Пусть находятся перспективные ребята, открываются новые таланты. Это действительно очень крутой проект!

— Еще бы собственная арена была, да?

— Мне велотрек нравится, но он не наш. И он течет. Каждый год приходится переносить. Иногда играем в Караганде, если возникают проблемы с залом. Недавно матчи Нацлиги играли в Назарбаев Университете, потому что велотрек забрали для празднования «Наурыза». Если будет своя арена, вообще круто будет.

— Не так давно вы вернулись с Кубка Казахстана, который выиграли без участия легионеров. Легко все прошло?

— Прошло все интересно, захватывающе. Мы старались доказать, что в «Астане» собраны лучшие казахстанские игроки, и мы это сделали.

— Впереди еще «финал четырех» Нацлиги, где тоже практически не будет легионеров. Важно реабилитироваться за прошлый сезон, когда не стали чемпионами?

— Прошлый сезон нужно забыть, как страшный сон. «Барсам» и «Каспию», которые играют с нами в Нацлиге, мы в этом сезоне еще ни разу не проигрывали. Но первым соперником будет «Тобол» из высшей лиги. Но легко не будет, потому что на «Астану» всегда настраиваются по-особенному. Но нам надо выигрывать по-любому.

— До окончания регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ осталось несколько матчей, пока вы идете восьмыми, и в плей-офф выходит как раз восемь команд. Можно отметить, что в команде не наблюдается никакого мандража по этому поводу.

— Да его, наверное, и нет. Могу сказать, что в Лиге ВТБ в любой игре сложно. Результат будет зависеть от того, как мы настроимся, какую мы покажем игру. А выиграть реально у всех. И мы будем стараться это делать.

ВЫШЕ НЕ НАДО

— Можешь вспомнить, когда ты в последний раз смотрел на кого-то снизу вверх?

— Да каждую игру так смотрю. (смеется) Я же сейчас играю центрового, в основном, вокруг все ребята побольше, помощнее. А вот в жизни даже не помню. В моей семье я самый высокий, среди друзей я самый высокий, иду по улице — тоже самый высокий. Вообще, я всегда был самый высокий. Еще со школы. Я когда начал заниматься баскетболом, уже рост 192−194 сантиметра. Сейчас 205, надеюсь, больше не вырасту.

— Где испытываешь наибольшее неудобство, связанное с ростом?

— В самолете. Это ужасно. Очень сильно болят колени после перелетов. Единственное место в самолете, где более-менее удобно, это аварийные места. Командой летаем, в основном, через Москву. Это 3−3,5 часа в самолете, и потом еще пересадка. Это самое утомляющее, что может быть! А вот в командном автобусе — один на два сиденья, и ноги можно вытянуть!

— Какие сейчас мечты у баскетболиста Александра Жигулина?